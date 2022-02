Krieg in der Ukraine: Pfarrer lässt Glocken der Gmunder Erlöserkirche läuten

Von: Gabi Werner

In der evangelischen Kirche in Gmund werden am Donnerstagabend 15 Minuten lang die Glocken läuten. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine. © Thomas Plettenberg

Der Angriff Russlands auf die Ukraine macht den Gmunder Pfarrer Andreas Kopp-von Freymann tief betroffen. Er lässt am Donnerstagabend (24. Februar) die Glocken der evangelischen Kirche läuten.

Gmund - „Leider sind die Befürchtungen wahr geworden“, schreibt Andreas Kopp-von Freymann, evangelischer Pfarrer von Gmund und Schaftlach, in einer Mail an die Mitglieder seiner Kirchengemeinde. So wie viele Menschen sei er „fassungslos und tief betroffen“ von der Eskalation im Ukraine-Konflikt.

Die evangelisch-lutherische Kirche in der Ukraine ist laut Kopp-von Freymann eine Partnerkirche der bayerischen Landeskirche. „Der ukrainische Bischof Pavlo Shvartz hat die evangelischen Christen in Bayern eindringlich gebeten, für die Menschen in der Ukraine zu beten“, schreibt der Pfarrer, der seit 2005 in Gmund und Schaftlach tätig ist. Ein Gebetsvorschlag, den die Landeskirche bereits am Mittwoch - also noch vor der Invasion der russischen Truppen - formuliert hat, liegt dem Schreiben anbei und lautet wie folgt:

Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. (Römer 12,18 ) Wir bitten dich, unser Gott, um Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Mache der

Aggression an der Grenze und dem Blutvergießen im Donbass ein Ende. Besonders bitten wir

dich für unsere evangelische Partnerkirche in der Ukraine und ihre Schwesterkirche in

Russland. Tröste und stärke sie durch deine Friedensbotschaft, dass sie das Böse mit Gutem

überwinden können. Lass sie dein Licht bringen in der Dunkelheit der Völker, damit Hass und

Angst aufhören. Höre ihre Bitten und lass dein Wort der Versöhnung durch sie hörbar

werden. Amen.

Als Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine werden am Donnerstagabend (24. Februar) um 19 Uhr die Glocken der evangelischen Erlöserkirche in Gmund 15 Minuten lang läuten.

