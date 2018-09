Unsere Direktkandidaten - ihr Steckbrief und was sie antreibt: Jörg Hager (Die Linke)

Sie buhlen um die Erststimmen in unserem Stimmkreis 121: Hier packen sie alles aus. Ihr Lebensmotto, was sie bewegt - und wo sie sich in der Zukunft sehen. Hier: Jörg Hager (Die Linke)

Der Stimmkreis 121 umfasst den Landkreis Miesbach sowie die Gemeinden Feldkirchen-Westerham und Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim.

Jörg Hager (Die Linke)

Lebensmotto: Der frühe Vogel fängt jeden Wurm.

Geburtsdatum: Juli 1945.

Wohnort: Rottach-Egern

Familienstand: geschieden

Beruf: Rentner, ehemals Hauptschullehrer

Karriere: Süßwarenhändler, SPD-Ortsvorsitzender in Grünwald

Ausbildung: Universitätsabschluss/Examen

Parteimitglied seit: 2009

Was ich anpacken will...

1.Die Beseitigung von Wohnungsnot und Mietwucher! Jeder Mensch hat das natürliche Recht auf angemessen bezahlbaren Wohnraum. Studenten, Alleinerziehende, Arbeiter und Rentner dürfen aus Geldgier der Vermieter nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. 2. Gesundheitspolitik und Pflegenotstand. Der Patient darf nicht zum Profitfaktor abgestempelt werden! Daher: Privatisierung von Kliniken abschaffen, massive Aufstockung von Pflegekräften nach intensiver Ausbildung und wesentlich besserer Entlohnung für die aufopfernde Arbeit. 3. Altersarmut durch gerechte Löhne und Gehälter vermeiden! Die Renten auf 56 Prozent anzuheben muss in unserem ach so reichen Staat möglich sein.

An die Nieren geht mir...

1.Die maßlose Gier vieler Menschen hat seit Aufblühen des Kapitalismus die ehrliche Geschäftsethik, Kulanz und soziale Marktwirtschaft verdrängt. Der Tunnelblick auf stetes Wachstum und immer höhere Gewinne schädigt das soziale Gesellschaftsleben und die solidarische Empathie. 2. Abkapselung und Ausgrenzung von Minderheiten wie Glaubensfeindlichkeit bewirken die Spaltung der Gesellschaft und führen zu sozialem Unfrieden! Jedem das Seine, ja! Aber bitte ohne Ellbogengebrauch, dafür mit mehr Verständnis für unser Gemeinwesen. 3. Waffenexporte in instabile Länder. Wer den Finger am Abzug hat, der gebraucht ihn auch irgendwann. Wir beenden diese aberwitzige Eskalationsspirale! Stichwort: „Schwerter zu Pflugscharen!“ Einsätze der Bundeswehr im Ausland beenden und sie hier für Verteidigungszwecke stärken.

Was ich im Sinn habe...

Wer, wie ich, die Natur und Tierwelt schätzt, der kann auch Empathie für seine Mitmenschen und deren Probleme entwickeln. Ich stehe für Toleranz, Verständnis und Hilfsbereitschaft unter den Menschen, denn wir alle sind trotz unterschiedlicher Erfahrungen und Meinungen aus dem gleichem Holz geschnitzt. Deshalb verabscheue ich protzerisches Gehabe, Angeberei, rücksichtslosen Egoismus und Gewalt. Mein Wunsch ist es, dass die Saat friedlichen Zusammenlebens aufblüht und fruchtbaren Boden in unserer Gesellschaft findet. Denn ein friedliches Zusammenleben schafft Lebensfreude.

Mein Herz schlägt für...

1. Den Bauernstand. Unsere Bauern sind die Landschaftspfleger überhaupt! Sie sorgen sich um artgerechte Tierhaltung (gesundes Fleisch) und unsere gesunde Ernährung. Tierfabriken und Lebensmittelkonzerne einschränken und regionale Erzeuger von Lebensmitteln (Bauern, Bäcker, Metzger) fördern. 2. Nährböden wieder herstellen durch natürliche Kompost- und Mistdüngung. Wegen Glyphosat und Nikotinoiden sterben Mikroorganismen und die Böden veröden. Die Pflanzen finden keine natürliche Wachstumsgrundlage (Gifte kontra gesunde Ernährung, Insektensterben!) 3. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Mit natürlichen Ressourcen sorgsam umgehen und deren Abbau auf den realen Bedarf minimieren (fairer Welthandel).

Beweglichkeit in der Politik...

1. Der Politiker soll sich als Anwalt der Bürger verstehen und als Regulans zwischen Industrie und Volk wirken. Das heißt, politische Vorgaben und Gesetze sind strikt zu befolgen. Vor dem Gesetz sind alle gleich (GG), auch Industriemagnate und Manager. Parteispenden und Lobbyismus auf ein Minimum reduzieren, dass politische Entscheidungen wertunabhängig beschlossen werden können! 2. Die Bedürfnisse der Bürger müssen erkannt und befriedigt werden, deshalb sollte die regierende Partei meines Erachtens praktikablen Vorschlägen der Opposition mehr Gewicht verleihen und diese in die Fraktionsräson einbringen.

Mein weiterer Weg führt mich...

…mit Ihrer Stimme für mich (Listenplatz 45) in den Landtag, denn ich habe die Vision einer solidarischen Gesellschaft, in der jeder Einzelne seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend seinen Platz findet. Mein Anliegen wird es sein, mit meinen Mitbürgern ins Gespräch zu kommen, um deren Sorgen und Nöte zu erkennen und diese im Rahmen meiner Arbeit zu beheben. Bürgernähe ist mir als Ihr Abgeordneter sehr wichtig! Deshalb werde ich einen telefonischen „Kummerkasten“ wie auch 1x monatlich in Miesbach, Holzkirchen und im Tegernseer Tal je eine Sprechstunde einrichten. Hierfür beachten Sie bitte meine Anzeige im Münchner Merkur und Gelben Blatt. Ich danke allen Lesern, die meine politischen Vorstellungen teilen und die Redlichkeit meiner Bemühungen zu schätzen wissen.

