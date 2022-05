Heimatführungen erleben

Teilen

Von Wildbeobachtung bis Kräuterwanderung am Tegernsee: Die Heimatführer geben Ihr Wissen weiter. © Der Tegernsee, Julian Rohn

Raus aus dem stressigen Alltag, rein in die grüne Bergwelt: Tegernseer Heimatführer zeigen Ihnen die idyllischsten Orte im Tegernseer Tal.

Für Sie gibt es nichts Schöneres, als an einem sonnigen Tag einen Berggipfel zu erklimmen? Die Tegernseer Heimatführer führen Sie zu den schönsten Flecken am Tegernsee – etwa auf den Riederstein, von dem aus man einen wunderschönen Blick über das Tegernseer Tal hat. Neben der Bergwelt am Tegernsee kennen die Heimatführer noch viele weitere Highlights, die einen Abstecher absolut wert sind – etwa einen der vielen Biergärten am Tegernsee. Heimatführer Willi erzählt im Video, warum er Besuchern so gerne seine Heimat zeigt:

Private Führung oder ein Erlebnis in der Gruppe: Während einer Tegernseer Heimatführung lernen Sie und auch Ihre Kinder mehr über die ganz besondere Flora und Fauna im Tegernseer Tal. Sie interessieren sich mehr für die Stadtgeschichte oder das Bierbrauen? Mehr Informationen über die verschiedenen Touren finden Sie unter https://www.tegernsee.com/heimatfuehrer und https://www.tegernsee.com/heimatfuehrer-willy-kravanja.

Zurück zum Überblicksartikel