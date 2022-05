Baden im Wald

Die Ruhe im Wald lässt nicht nur den Stresslevel sinken. © Kreativ Instinkt/Der Tegernsee

Sie suchen Entspannung und Erholung? Allein der Blick über den Tegernsee beruhigt Körper und Geist. Auch der noch intakte Wald lässt neue Energie tanken.

Die würzige Waldluft tief einatmen, Tiere beobachten und das Vogelzwitschern auf sich wirken lassen: Waldbaden entspannt und schenkt innere Ruhe. Ein Waldspaziergang lässt nachweislich den Stresslevel absinken. Doch echtes Waldbaden, das seinen Ursprung in Japan hat, kann noch mehr. Zertifizierte Waldgesundheitstrainer am Tegernsee leiten Sie an und bringen Sie wieder ins Gleichgewicht! Sonja Still erklärt, warum ihr der Wald am Tegernsee so am Herzen liegt:

Jodschwefelquellen, intakter Wald, eisenhaltige Luft: Am Tegernsee treffen viele gesundheitsfördernde natürliche Bedingungen aufeinander. Überzeugen Sie sich selbst und laden Sie Ihren Akku während Ihres Urlaubs am Tegernsee. Mehr Informationen finden Sie unter www.tegernsee.com/waldbaden und www.tegernsee.com/a-waldbaden-wald-und-gesundheitstrainerin

