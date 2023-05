Der Mensch macht’s: Unfolded Festival in Gut Kaltenbrunn

Von: Joshua Eibl

Inspirierende Vorträge gab es am Unfolded Festivals in Gmund auch von Veranstalter Florian Kohler, Inhaber der traditionsreichen Büttenpapierfabrik. © Thomas plettenberg

Hunderte Fachbesucher, hochkarätige Redner, internationale Aussteller: Florian Kohler, Chef der Gmunder Büttenpapierfabrik, lud zum dritten Mal zum Unfolded Festival in Gut Kaltenbrunn, das gestern startete. Es soll um mehr gehen als nur um Papier. Das Motto: Der Mensch zählt.

Gmund – Was mit dem Produkt Papier alles möglich ist, zeigten schon die Stände der Ausstellung: Sie waren allesamt aus Papierschnipseln gefertigt. Über 50 internationale Aussteller aus den Bereichen Design, Druck, Marke und Materialität präsentierten sich beim Unfolded Festival der traditionsreichen Büttenpapierfabrik Gmund. Die Ausstellung in den historischen Stallungen von Gut Kaltenbrunn dokumentierte, wie analoge Kommunikation aussehen kann. Das Festival selbst will mehr als nur Produkte zeigen. Firmenchef Kohler hat mit dem Branchen-Treff ein Forum geschaffen, das den Gedankenaustausch in den Mittelpunkt stellt. „People Centric“, der Mensch steht im Zentrum, das war in diesem Jahr die zentrale Aussage. Rund 1000 Besucher kamen am gestrigen Dienstag zu dem Festival, bei dem viele namhafte Referenten sprachen.

Der Mensch im Zentrum

So vielfältig die Ideen waren, eine Kernaussage herrschte bei der begleitenden Konferenz vor: Der Mensch sollte im Zentrum aller Unternehmensentscheidungen stehen.

Schon bei der Begrüßung machte der Gmunder Unternehmer Florian Zibert deutlich, wie wichtig der Mensch hinter der Marke ist. Die Identität der Marke hält auch Axel Meise, Gründer und Chefdesigner der Occhio Designerleuchten, für den Schlüssel zum Erfolg. „Die Werte, für die eine Firma eintritt, sind ganz entscheidend für den Verbraucher“, legte er dar. Diese Werte müssten sich nicht nur in den Unternehmensentscheidungen, sondern auch im Design widerspiegeln. Zwar seien es nach wie vor Wachstum, Konsum und Innovationen, die die Branche nach vorne brächten, meinte der Referent. Doch die Menschen identifizierten sich vor allem über Werte wie Nachhaltigkeit und Langlebigkeit mit einer Firma. Dies entscheide schlussendlich über den Erfolg der Marke und der Produkte.

Austausch im Vordergrund

Zu den Referenten zählte auch Jens Thiemer, der als Kunden- und Markenchef der BMW Group die Marke BMW für die Zukunft ausrichtet. Oder Carlo Giordanetti, der als Chef der Swatch Group nicht nur ein Gespür für gutes Uhrendesign, sondern auch fürs Business besitzt. Auch Gastgeber Kohler hielt bei diesem „Tag voller Denkanstöße, neuer Sichtweisen und kreativem Input“ einen Vortrag über die Liebe zum jeweiligen Produkt. Die Vorträge gaben viele Impulse für angeregte Diskussionen. Vor allem aber nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich ganz persönliche Anregungen zu holen.

„Print is the focus“

Bei dem Festival wurden zudem die 200 besten Printobjekte für den renommierten Gmund Award präsentiert. Unter dem Motto „print is the focus“ begab sich der Papierhersteller zum achten Mal auf die Suche nach herausragenden Druck- und Designstücken aus Gmund Papier. Beste Chancen auf den Preis haben innovative und technisch perfekte Druckobjekte, die gut aussehen und erfolgreich ihren Werbeauftrag erfüllt haben. Auf besonders clevere grüne Ideen und Projekte wartet der Sonderpreis Green Innovation. Der Preis wurde bei der Gmund Award Abendzeremonie verliehen (Bericht folgt).

