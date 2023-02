Messe zur Berufswahl: Realschüler erhalten wertvolle Einblicke

Einblick in die Berufswelt: Am Stand des E-Werks Tegernsee gaben (v.l.) Thomas Sossna und Anian Sander den Schülern Auskunft über die Tätigkeitsbereiche und ihre Arbeit. © tp

Erstmalig nach der coronabedingten Zwangspause fand nun an der Realschule Tegernseer Tal wieder eine große Berufsmesse statt. Der Abend war nach Angaben der Schule für die Schüler und die teilnehmenden Betriebe ein voller Erfolg:

Gmund – Rund 250 Jugendliche, viele mit Eltern und Geschwistern, kamen vorbei, um sich einen Überblick über das Angebot von über 50 Betrieben aus verschiedenen Branchen zu verschaffen. Auch die weiterführenden Schulen waren vertreten.

Viele Aussteller veranschaulichten mithilfe praktisch und aktiv gestalteter Messestände punktuell das umfangreiche Tätigkeitsfeld während einer Ausbildung. Gerne nutzten die jungen Menschen diese Gelegenheit, um sich ein Bild vom vielseitigen Ausbildungsangebot im Landkreis, aber auch darüber hinaus zu machen, erste Kontakte zu knüpfen oder direkt Praktika zu vereinbaren.

Dankbar und zufrieden zeigte sich die Fachschaftsleiterin der wirtschaftlichen Fächer, Marina Ederer: „Einen Beruf zu finden, der den eigenen Neigungen und Interessen entspricht, der einen gleichermaßen fordert und zufrieden macht, ist ein ganz wichtiger Faktor für ein glückliches Leben.“

Und Schulleiter Tobias Schreiner ergänzte: „Dass so viele Unternehmen auf unsere Einladung reagiert haben, freut mich riesig.“ So sei es gelungen, die Schüler mit vielen Berufsbildern in Kontakt zu bringen, die sie vorher gar nicht kannten. Die Betriebe selbst bezeichneten die Veranstaltung als „absolut gewinnbringende und unterstützenswerte Aktion“. mm