Nach Corona-Zwangspause: Heuer sind wieder Maibaumfeiern am Tegernsee geplant

Von: Gerti Reichl, Gabi Werner

Heuer werden die Trachtler aus Bad Wiessee wieder anpacken und einen Maibaum in ihrem Ort aufstellen. © Thomas Plettenberg

Lang ist‘s her, dass am Tegernsee Maibäume aufgestellt wurden. Zuletzt hatte Corona der Tradition einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch heuer sind wieder Maibaumfeiern geplant.

Tegernseer Tal - In Bad Wiessee gibt es einen neuen Standort für den traditionellen Maibaum. Er präsentiert sich künftig nicht mehr an der Bundesstraße gegenüber dem Hotel Bussi Baby, sondern am Zentralparkplatz. Dort möchte der örtliche Trachtenverein heuer zum 1. Mai einen neuen Maibaum aufstellen.

An seinem angestammten Platz bleibt der Maibaum hingegen in Rottach-Egern. Nach Auskunft des Rathauses wird der Burschenverein dort ein neues Zunftstangerl platzieren. In der Nachbargemeinde Kreuth plant Christian Totzauer, Wirt der Schwaigeralm, den Brauch wieder aufleben zu lassen.

Gleich fünf Maibäume stehen im Gemeindegebiet Waakirchen: am Trachtenheim in Hauserdörfl, an der Kreissparkasse in Waakirchen, in Schaftlach, Piesenkam und Marienstein. Ob an den einzelnen Standorten heuer neue Bäume aufgestellt werden, konnte man im Rathaus noch nicht sagen. Gleiches gilt für Gmund, wo in Finsterwald und beim Gasthof am Gasteig die Traditionsstangerl stehen.

Fest steht bereits, dass es in Tegernsee heuer kein „Hauruck“ geben wird. Schon vor zwei Jahren war der Maibaum am Kalterer Platz in der Rosenstraße abgebaut worden - „aus Sicherheitsgründen“, wie Rathaus-Geschäftsführer Hans Staudacher berichtet. Die Feuerwehr, die das Aufstellen normalerweise übernimmt, verzichtet heuer darauf, weil sie mit dem Thema Neubau des Feuerwehrhauses vollauf beschäftigt ist.

Auch im Schlierach-Leitzachtal und im Raum Holzkirchen werden heuer wieder Maibäume aufgestellt.

gab/gr