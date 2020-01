Prozess gegen Karate-Meister: Der Angeklagte schweigt

Sein Kampfname lautet „Die Faust des Buddha“. Nach einem Überfall in Rottach-Egern steht ein Kampfsportler jetzt vor Gericht.

München/Rottach-Egern–Mit fliegenden Fäusten kennt sich Mario W. aus: Der 34-jährige Ingolstädter ist Profi im wohl härtesten Kampfsport der Welt – Mixed Martial Arts (deutsch: Gemischte Kampfkünste) – und Deutscher Meister im Vollkontaktkarate. „Die Faust des Buddha“ lautet W.s Kampfname. Auf die linke Hand ließ er sich den Kopf des Erleuchteten tätowieren. Mit ihr hat er etliche Gegner geschlagen, nun aber muss er sich den harten Vorwürfen der Staatsanwaltschaft stellen. Am Mittwoch begann für W. und drei weitere Angeklagte der Prozess wegen schweren Raubs und unerlaubten Führens einer Schusswaffe vor dem Landgericht.

Überfall am Tegernsee: Halfen drei Rockerfreunde mit?

So soll der Kampfsportler im Oktober 2018 drei Rocker-Freunde beauftragt haben, die Schulden des Ingenieurs Axel H. (46) bei Geschäftsmann Franz-Josef K. (23) einzutreiben. Dafür soll er die Rocker Jermaine A. (19), Adar G. (23) und Christian S. (22) in H.s Villa in Rottach-Egern geschickt haben. Laut Anklage hat der Profisportler das Trio mit Gaspistole, Messer und Teleskopschlagstock ausgestattet. Der Hintergrund des Überfalls: K. soll H. ein Darlehen von 265 300 Euro gegeben, das Gelds aber nicht zum vereinbarten Termin zurückbekommen haben.

Kurios: Obwohl weder ein Tresor gefunden noch Geld vom Schuldner eingetrieben werden konnten, soll W. seine vereinbarte Summe in Höhe von 10 000 Euro eingefordert haben. Geschäftsmann K. habe aber nur 2000 Euro zur Verfügung gehabt. Laut Anklage soll K. daraufhin in die Villa des Schuldners gegangen sein. Ausgerechnet zu H., dem er ja die Schuldeneintreiber auf den Hals gehetzt hatte.

Im Dezember 2018 wurde die Bande verhaftet und befindet sich bis auf den Auftraggeber K. in Untersuchungshaft. Die Verhandlung geht nächste Woche weiter. W. sagte am Mittwoch vor Gericht nicht aus. Der Prozess wurde ausgesetzt, weil die Verteidiger erst kurz vor dem Verfahren über die Auswahl der Schöffen informiert worden waren.

