Naturkäserei-Chef Leo widerspricht Bromme

Miesbach/Kreuth – Die Erklärung von Georg Bromme im Sparkassen-Prozess, die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee habe sich 2011 auch wegen der Unterstützung der Naturkäserei TegernseerLand in einer finanziellen Schieflage befunden, will Hans Leo, Vorstandsvorsitzender der Naturkäserei, nicht stehen lassen. „Wir waren da ganz normale Kunden“, meint Leo. Die Genossenschaft habe bei der Kreissparkasse einen Kredit zu nicht besonders günstigen Konditionen aufgenommen. Dies sei auf Drängen des damaligen Vorstandschefs Brommes geschehen, der nicht wollte, dass eine andere Bank zum Zug kommt. Erst drei Jahre später habe die Genossenschaft bessere Konditionen ausgehandelt. „Da war Herr Bromme schon nicht mehr im Amt“, erinnert sich Leo. Zudem habe die Kreissparkasse Genossenschafts-Anteile gezeichnet, was aber nicht als besondere Unterstützung zu werten sei.

Mit dem Kredit habe die Naturkäserei EU-Fördergelder auf zehn Jahre abgesichert. Für den Bau des Betriebs, erklärt Leo, habe die Genossenschaft eigentlich kein Darlehen benötigt. „Das haben unsere Anteilszeichner ermöglicht.“

