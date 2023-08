Neuer Rasen nach Trainingslagern: Der Komplettaustausch läuft bereits – und ist richtig teuer

Von: Joshua Eibl

Auf dem Platz am Birkenmoos wird in nächster Zeit nicht gezaubert. © Bernd Feil/M.i.S.

War es der FC Bayern München? Oder doch die Borussia aus Mönchengladbach? In Rottach-Egern musste der Rasen auf dem Fußballplatz am Birkenmoos der Belastung der vergangenen Wochen Tribut zollen.

Rottach-Egern – Erst am vergangenen Samstag brach die Fohlen-Elf ihre Zelte in Rottach-Egern ab. Der Bundesligist war bereits zum zehnten Mal am Tegernsee zu Gast – und das hinterließ Spuren: Wo vergangene Woche noch Florian Neuhaus und Robin Hack gegen den Ball traten, türmen sich jetzt die Erdhaufen.

„Aufgrund des knappen Terminplans haben wir sofort mit dem planmäßigen Austausch des Rasens begonnen“, erklärt Gerhard Hofmann, Geschäftsleiter der Gemeinde Rottach-Egern und zugleich Jugendleiter des FC. Das Testspiel der Gladbacher gegen den Drittligisten FC Ingolstadt (2:1) hatte am vergangenen Mittwoch „gerade noch geklappt“. Doch die seit 1959 bestehende Anlage zollte dem Wetter Tribut. „Der Platz ist oben hui und unten pfui“, sagt Hofmann. „Aktuell läuft gar nichts ab.“ Im Vorfeld des Testspieles wurden in Kreuth Niederschlagsmengen von 32,5 Litern pro Quadratmeter gemessen.

Aufgegraben: der Fußballplatz am Birkenmoos in Rottach-Egern braucht einen neuen Rasen. © TP

Neuer Rasen wird teuer: Austausch kostet rund 600 000 Euro

Somit war das Timing fast perfekt: Bereits Anfang der Woche rollten Bagger sowie Lastwagen an, um das Spielfeld abzutragen. Der Austausch war lange geplant. Bereits Anfang September will die Gemeinde mit der Ansaat beginnen und greift dabei nicht auf einen Rollrasen zurück – und das nicht nur aus Kostengründen. Ein Rollrasen würde der Gemeinde rund 120 000 Euro Mehrkosten verursachen, außerdem überwiegen die Vorteile eines Naturrasens: „Dieser passt sich am besten den Gegebenheiten an“, erklärt Hofmann.

Apropos Kosten: Diese belaufen sich für den Rasenaustausch auf rund 600 000 Euro. Eine stattliche Summe für die Sportanlage am Birkenmoos, aber auch eine Investition in die Zukunft. „30 Jahre sollte der Platz schon halten. Ich hoffe, damit nichts mehr zu tun zu haben“, sagt Hofmann. Auch nach dieser Zeit würde die Drainage noch funktionieren – sie „kann gespült werden“ und helfe der Gemeinde, die Plätze auch weiterhin Champions-League-mäßig in Schuss zu halten.

Bundesliga-Vereine beteiligen sich nicht an den Kosten

Die zwei Bundesligisten beteiligen sich übrigens nicht an den Kosten. „Eigentlich wollen die Mannschaften was haben“, um ihre Zelte bei den Amateurvereinen aufschlagen zu dürfen. Zu konkreteren Kosten wollte sich die Gemeinde aber nicht äußern. Der Verein hofft, Anfang 2024 den Platz wieder betreten zu dürfen – eine Garantie gebe es dafür nicht. Bis dahin muss auf den eigentlichen Nebenplatz ausgewichen werden.

Für den FC ist das aber kein Problem. „Es gibt genug Vereine, die nur einen Hauptplatz haben“, sagt Vorsitzender Stefan Schlichtner. Dank der Spielvereinigung mit dem FC Kreuth könne die Jugend die erste Hälfte des Spielbetriebes gut abfangen. Und auch die Herren können den Verlust des Platzes „organisatorisch gut“ bewerkstelligen.

Der Austausch des Platzes war auch für den Verein alternativlos. Speziell der riesige Aufwand von Verein und Gemeinde rund um das Testspiel der Gladbacher habe gezeigt, „warum ein Austausch notwendig ist“. Allerdings schränkt Schlichtner ein, dass der Verein auch auf gute Witterungsverhältnisse angewiesen ist. „Wenn es so wie im Frühling wird, könnte es mit den Spielen der Herren eng werden.“ Das letzte Kreisklassenspiel des Jahres ist für die Erste Mannschaft am 11. November angesetzt. Ob der Nebenplatz dann noch bespielbar sein wird, ist offen.