Neuer Showroom für „arte toskana“

Familie Danner sorgt für ein mediterranes Lebensgefühl. © arte toskana

Seit Anfang April präsentieren Sebastian und Michaela Danner ihre Terracotta-Kunstwerke in ihrem neuen Showroom in Waakirchen.

Warmer Sonnenschein, leckerer Cappuccino und prunkvolle Kunst – wer denkt bei diesen Begriffen nicht sofort an Italien? Den Sonnenschein haben Sebastian und Michaela Danner nicht in der Hand. Aber mit gutem Kaffee und vor allem viel Kunsthandwerk können die beiden Waakirchner in ihrer Firma „arte toskana“ aufwarten. Der neue Showroom ihrer Terracotta-Ausstellung hat seit Anfang April geöffnet: Toskana trifft auf Oberland, Urlaubsfeeling inklusive.

„Die Ausstellung ist in Deutschland einzigartig“

Das mediterrane Lebensgefühl wird spürbar, sobald man den Ausstellungsraum betritt. Gleich im Eingangsbereich steht ein Terracotta-Topf mit einem Mandarinenbaum. Dann geht es ein paar Stufen hinauf und der Blick wird frei auf große und kleine Vasen, Amphoren und Ölkrüge. Die meisten Ausstellungsstücke sind in dem berühmten rötlichen Terracotta-Farbton gehalten. Sie stammen aus dem Örtchen Impruneta, südlich von Florenz. Dort gibt es besondere Erden, aus denen die frostfesten Meisterwerke im Waakirchner Showroom gebrannt werden. Und es gibt sie in dieser geballten Form auch nur im Oberland, wie Sebastian Danner nicht ohne Stolz erzählt: „Die Ausstellung ist in Deutschland einzigartig“.

Wie es dazu kommt, dass Danner diese besondere „gebrannte Erde“ – so lautet die Übersetzung des Begriffs „Terracotta“ – auf dem Gelände seiner Gartenbaufirma ausstellt? Ein Satz sei ausschlaggebend gewesen, erinnert sich der 36-Jährige. Die Vorbesitzer wollten „arte toskana“ verkaufen, sie setzten sich altersbedingt zur Ruhe. Über einen Kunden sei der Kontakt hergestellt worden, Danner besuchte die Vorbesitzer. Dabei sagte er den entscheidenden Satz: „Ich werde auch Italienisch lernen, wenn es nötig ist” – und bekam den Zuschlag. Denn mit der Marke „arte toskana“ habe er auch den Kontakt zu einigen der in Impruneta ansässigen Familienbetriebe übernommen, die die Tonprodukte in Handarbeit herstellen. In dem Bereich sei Vertrauen sehr wichtig, berichtet Danner. Italienisch zu können helfe dabei, sagt er und lächelt.

Jedes Produkt ist ein Unikat

Im Ausstellungsraum gibt es nicht nur die typischen rötlichen Terracotta-Produkte zu sehen. Auch modernere Interpretationen sind zu finden. Die Farbe ist gräulich, die Formen sind schlichter als die zum Teil verschnörkelten Vasen der traditionellen Linie. Michaela Danner (39) gefällt das. „Ich musste meinen Mann aber erst überzeugen, dass wir auch diese Produkte ausstellen,“ sagt sie und lacht dabei. Die Geschmäcker sind eben verschieden. Doch egal was man kauft: Wer sich einmal einen Terracotta-Topf angeschafft habe, komme wieder, weiß Sebastian Danner. Die Kunden schätzen an Terracotta vor allem, dass jedes Produkt ein Unikat ist. Und Terracotta hält lange, weiß der Landschaftsarchitekt und Gartenbaumeister: „Da geht es nicht darum, wann es kaputt geht, sondern wer es erbt“. Er beliefert dabei nicht nur Privatkunden. Auf seiner Kundenliste stehen etwa auch die Allianz in München oder die Bayerische Schlösserverwaltung. „Wenn ich das erste Mal in Schloss Linderhof einen Topf aufstellen werde, geht das Grinsen lange nicht aus meinem Gesicht“, schwärmt Danner schon jetzt.

Mit dem Ausstellungsraum in Waakirchen möchte er vor allem seine Leidenschaft für Terracotta vermitteln. Und für das italienische Lebensgefühl, fügt er hinzu. „Jeder, der hier vorbeikommt, ist eingeladen, vorbeizuschauen“. Man bekomme einen Cappuccino und könne sich für seinen eigenen Garten inspirieren lassen. Und wird man fündig, dann liefert Danner den Kauf auch selbst aus und stellt den Topf auf, jedenfalls in der Umgebung von Waakirchen. Sonst kommt die Ware per Post, versandt wird deutschlandweit sowie nach Österreich und in die Schweiz. So bekommt man Italien nicht nur im Showroom der Familie Danner zu sehen, sondern auch im eigenen Garten.

Der Ausstellungsraum von „arte toskana“ hat von Mittwoch bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr. Michaela Danner und Andrea Schedlbauer bieten eine individuelle Beratung an – auch zu den Gartenmöbeln der Firma Weishäupl (Stephanskirchen), die bei „arte toskana“ verkauft werden. Wer mehr über Herstellung, Verwendung und Pflege von Terracottaprodukten wissen möchte, findet auf der Homepage weitere Informationen: www.arte-toskana.de

Kontakt

arte toskana

Peter-Westermeier-Str 3

83666 Waakirchen

Tel.: 08021 5068353

www.arte-toskana.de