Polizei-Jubiläum: Steter Dienst für die Sicherheit

Seit 50 Jahren ist die Wiesseer Polizei in der Inspektion am Hügelweg ansässig. Das wurde jetzt im Saal des Gasthofs Zur Post gefeiert.

Bad Wiessee – Zum Jubiläum hatten sich zahlreiche Gäste aus den Reihen der Polizei und der Hilfsorganisationen, Vertreter der Justiz, der Geistlichkeit und der Lokalpolitik eingefunden. Als besonderer Ehrengast nahm auch Herzogin Elizabeth in Bayern an der Feier teil.

Konnte Inspektionsleiter Wilhelm Sigel unter den anwesenden Tal-Bürgermeistern den vor Kurzem aus dem Krankenstand zurückgekehrten Peter Höß begrüßen, ließ sich dessen Amtsvorgänger Herbert Fischhaber, der sich in den 1990er Jahren für den Neubau der Polizeistation eingesetzt hatte, entschuldigen – er befindet sich derzeit zur Reha.

„Ein halbes Jahrhundert Polizeiinspektion Bad Wiessee, das ist kein alltägliches Ereignis“, hob Polizeipräsident Robert Kopp in seiner Festrede hervor. Er betonte die enge Verbundenheit mit den anwesenden Kollegen aus Österreich. Diese stehe stellvertretend für die hohe Attraktivität des Polizeiberufs und den gesellschaftlichen Stellenwert der Polizei auch im Tegernseer Tal. Aufsehenerregende Straftaten erzeugten immer ein „mulmiges Gefühl“ bei der Bevölkerung. Daher sei die Polizei stets gefordert, neben der objektiven Sicherheit auch ein höchstmögliches Maß an gefühlter Sicherheit zu gewährleisten.

„Das gelingt uns ganz gut, wie zahlreiche Rückmeldungen der Bürger zeigen“, zog Kopp ein positives Resümee. Das gelte auch für Bad Wiessee: „Dienststellenleiter Wilhelm Sigel und sein Team stehen für eine bürgernahe Polizei. An 365 Tagen stehen sie als Ansprechpartner für die Sicherheitsbelange der Bevölkerung zur Verfügung.“

Die Arbeit der bayerischen Polizei sei durchaus eine Erfolgsgeschichte, sagte der Polizeipräsident und ließ deren Gang am Tegernsee über eineinhalb Jahrhunderte Revue passieren: von der ersten Polizeistation in Tegernsee Mitte des 19. Jahrhunderts über die Veränderungen durch zwei Weltkriege, die Gründung des ersten Landespolizeipostens in Bad Wiessee in der Nachkriegszeit, die Zusammenlegung der Wachen im Tal zu einer Großraumstation in Tegernsee und schließlich deren Umzug nach Bad Wiessee gegen Ende der 1960er Jahre.

Der Kirchweihmontag sei genau das richtige Datum für diese Feier, meinte Landrat Wolfgang Rzehak in seinem Grußwort. Andere könnten an einem Feiertag ausschlafen. „Ihr aber könnt nicht sagen, heute ist zugesperrt“, würdigte er den unermüdlichen Einsatz der Polizeibeamten: „Ihr müsst da sein für unsere Sicherheit.“ Zwar sei auch das Tegernseer Tal keine heile Welt, aber doch mehr in Ordnung als andernorts. In diesem Zusammenhang betonte Rzehak die gute Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen im Landkreis, bedauerte aber auch den heute oft fehlenden Respekt gegenüber den Helfern.

Rathauschef Höß dankte den Polizeibeamten im Namen der Bürger und auch seiner Amtsvorgänger für deren Arbeit. Besonders hob er die Bedeutung der Prävention im Jugendbereich hervor. Zudem betonte er die Wichtigkeit moderner Ausrüstung mit Blick auf die nicht unumstrittene Anschaffung des neuen Polizeibootes vor zwei Jahren.

Abschließend erteilten Monsignore Andreas Simbeck und Kirchenrätin Hilda Schneider dem Polizeiteam den geistlichen Segen für seine Arbeit.

VON STEFAN GERNBÖCK