Polizei stoppt rasendes Biker-Duo - Sogar andere Motorradfahrer applaudieren

Teilen

Ende der Fahrt. Zwei Aichacher hat die Polizei am Sonntag beim Rasen erwischt (Symbolbild). © Thomas Plettenberg

Für zwei Hobbyrennfahrer endete ihr Ritt auf der B 307 im Gemeindebereich Kreuth mit einem bevorstehenden Führerscheinentzug. Ihnen wird ein verbotenes Rennen vorgeworfen.

Kreuth – Wie die Polizei meldet, waren die beiden am Sonntag gegen 15.10 Uhr zwischen Stuben und der Ortschaft Kreuth unterwegs und lieferten sich dabei ein „ rasantes Rennen“. Der 23-jährige Ducati-Fahrer legte dabei die Messlatte sehr hoch, so musste der 28-jährige Yamaha-Fahrer – beide Männer kommen aus Aichach – alles geben, um folgen zu können. Pech für die beiden war, dass hinten ihnen Beamten der Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, angesiedelt bei der Autobahnpolizei Holzkirchen, folgten und die beiden filmten. So wurden Geschwindigkeiten von über 160 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 100 sowie 140 bei erlaubten 70 festgestellt. Nachdem relativ viele Pkw unterwegs waren, wurde ihre Fahrt von einer Vielzahl von waghalsigen Überholmanövern begleitet. Durchgezogene Linien, Sperrfläche und Überholverbote interessierten die beiden Rennfahrer offenbar nicht. In Kreuth wurden die beiden angehalten und mir ihren Taten konfrontiert. Die zuvor überholten Fahrzeuge und sogar andere Biker reagierten laut Polizei teilweise mit Hupen, Applaus oder „Daumen hoch“ auf die Maßnahme.



Die beiden Raser erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Dies kann dazu führen, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird und die Fahrzeuge beschlagnahmt werden.