„Raue Zeiten für wilde Hühner“: Ausstellung in Tegernsee eröffnet

Von: Joshua Eibl

Florian Bossert (r.) und Landrat Olaf von Löwis (l.) betonen bei der Eröffnung der Ausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner“ die enorme Bedeutung der Raufußhühner. © tp

Die Raufußhühner wie das Auer- und das Birkhuhn sind vom Aussterben bedroht. „Ihre letzten Rückzugsräume in Bayern sind die bayerischen Alpen, also bei uns“, sagt Florian Bossert, Gebietsbetreuer des Mangfallgebirges.

Tegernsee – Mit Aufklärung und Information möchte er gemeinsam mit seiner Kollegin Theresa Schöpfer für den Erhalt der Lebensräume dieser Tiere werben.

Am Freitag eröffnete Landrat Olaf von Löwis, Bürgermeister Johannes Hagn und die Gebietsbetreuer des Landkreises die Wanderausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner“ im Rathaus Tegernsee. Löwis stellte die dramatische Lage, in der sich die Raufußhühner befinden, heraus: „Corona hat das Thema noch mal verschärft. Die Leute wollen in der Natur sein, machen das aber häufig auf die unsanfte Art.“ Die Natur könne dabei die hohe Frequentierung an Besuchern nicht verarbeiten: „Die Raufußhühner brauchen unseren besonderen Schutz.“ Die Ausstellung sei dabei nur ein Baustein und Anreiz. „Wir hoffen auf rücksichtsvolleres Verhalten.“

Denn was für die zurückgezogenen Tiere ein Lebensraum ist, ist für Menschen ein naturnahes Skiparadies oder der perfekte Wanderweg durch die Alpen. Auch Gebietsbetreuer Florian Bossert betonte wie essenziell unser Verhalten für den weiteren Bestand der Tiere sei. „Wir müssen zum einen dringend die Störungen minimieren.“ Zum anderen muss der Lebensraum passen, um den Rauffußhühnern bestmögliche Bedingungen zu bieten. „Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, haben die Tiere eine Chance zu überleben.“

Gerade im Winter müssten Raufußhühner mit ihren Energiereserven haushalten, weil sie nur wenig Nahrung finden. Ihr Stoffwechsel laufe dabei auf Sparflamme und sie vermeiden Bewegungen und Ortswechsel. „Sie sind keine Zugvögel“, stellte Bossert klar, „gerade der Winter ist dadurch der Flaschenhals.“ Dort haben die Tiere einen extrem kleinen Radius mit nur „200 bis 300 Metern“. Eigentlich hätten die Tiere beste Bedingungen um Ruhe zu finden, denn es gäbe im Winter keine natürlichen Feinde. Wenn doch der Mensch nicht wäre.

Jeder ungeplante Abflug koste Energie. „Die Hühner fliegen immer nach unten weg, was bedeutet, dass sie nach jedem ungeplanten Ausflug wieder nach oben gehen müssen.“ Diese Energie sei eigentlich nicht in ihre Anpassung eingeplant. Diesen Energieverlust wieder auszugleichen, sei für die Wildtiere durch den Nahrungsmangel und den Bedingungen des Winters schwierig. Die Folgen: Im Frühjahr sind die Tiere zu schwach, um sich fortzupflanzen. Einige sterben, weil sie verhungern oder so geschwächt sind, dass sie leichter von ihren Feinden erbeutet werden.

In Bayern werden die vier vorhandenen Arten schon lange nicht mehr bejagt, trotzdem sind sie vom Aussterben bedroht und nur noch in den Alpen zu finden. Das Hasel-, Auer-, Birk- und Alpenschneehuhn kommen in Gebieten zwischen 600 und 2500 Metern vor. Bürgermeister Johannes Hagn erklärte: „Den Auerhahn darf man maximal hören, nicht sehen.“

Heimische Raufußhühner noch bis Juni zu sehen

Bis 11. Juni können sich Besucher über das Leben von Birkhuhn, Auerhuhn und Co. informieren: Montag und Dienstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr. „Die Ausstellung führt mit Großformatfotos und interaktiven Stationen durch die Lebensräume der Raufußhühner in den bayerischen Alpen“, sagte Bossert, „sie ist vor allem für Familien und Naturinteressierte konzipiert.“ Bisher gastierte die Wanderausstellung in Balderschwang und Füssen und wurde dort von mehr als 10 000 Menschen besucht. Die beiden Gebietsbetreuer des Landkreises Miesbach hoffen auf mehr Rücksichtnahme. „Die Raufußhühner sind die Schirmarten für alle unsere Lebensräume – schützen wir sie, schützen wir automatisch alle anderen Tiere.“

