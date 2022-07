Rettungseinsatz beim Entenrennen: Mann stürzt in Zeiselbach und verletzt sich

Von: Gabi Werner

Teilen

Die Rettungskräfte wurden mit Hilfe eines Wasserwacht-Boots zum Einsatzort gebracht. © Thomas Mattner

Ein Unfall ereignete sich am Sonntag (24. Juli) während des Entenrennens am Zeiselbach in Bad Wiessee. Ein Mann stürzte ins Bachbett - und musste mit Hilfe der Feuerwehr gerettet werden.

Bad Wiessee - Zu einem Rettungseinsatz kam es am Sonntag (24. Juli) gegen 13.40 Uhr beim Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee am Wiesseer Zeiselbach. Ein Mann war während der Veranstaltung ausgerutscht und etwa auf Höhe des Geschäfts Herder Optik ins Bachbett gestürzt. Das Wasser ist an dieser Stelle derzeit sehr seicht, der Verunglückte schlug daher hart auf.

Viele Zuschauer zog das beliebte Entenrennen des Rotary Clubs an. Ein Mann rutschte aus und stürzte in den Bach, der derzeit nur wenig Wasser führt. © Thomas Mattner

Wie der Wiesseer Kommandant Korbinian Herzinger berichtet, übernahmen zwei junge Mitglieder der Wasserwacht die Ersthilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Nachdem der Mann durch die BRK-Helfer auf einer Trage stabilisiert worden war, wurde er mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Bach gehoben und weiter versorgt. Über die Schwere der Verletzungen ist nichts bekannt.

Ein Bericht über das Entenrennen folgt.

gab