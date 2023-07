Ritter Rost lief wie geschmiert: 90 Mitwirkende auf und hinter der Bühne zauberten grandiose Show

Von: Alexandra Korimorth

Viel Spaß mit „Ritter Rost und das Gespenst“ hatten die jungen Musiker, Sänger, Schauspieler und Tänzer von der Musikschule Tegernseer Tal. Sie traten gemeinsam im Rottacher Seeforum auf. © Stefan Schweihofer

Ein eindrucksvolles Bühnenbild, sagenhafte Kostüme und eine umwerfende Gesangs- und Spielleistung der jungen Darsteller: das Kindermusical „Ritter Rost und das Gespenst“.

Rottach-Egern – Bei der Premiere am Donnerstagabend riss die aufwendige und professionelle Produktion des Kindermusicals aus der Feder von Jörg Hilbert und Felix Janosa, die sich die Musikschule Tegernseer Tal zu ihrem 50-jährigen Bestehen gönnte, Jung und Alt regelrecht von den Sitzen. Arrangiert hatte das Stück Christoph Heptner.

Auftritt der jungen Darsteller: Publikum sprachlos

Von Anfang an waren die rund 200 Zuschauer wie gebannt: vorneweg von dem liebevoll gestalteten Bühnenbild, das eine waschechte mittelalterliche Burg zeigte. In dessen Graben lieferte die Bigband der Musikschule, durchweg ausgestattet mit Ritterhelmen, ein bemerkenswertes Spektrum an unterschiedlichsten Musiken und damit die Basis für das kunterbunte Spektakel. Von Rock’n’Roll, Swing bis hin zu mittelalterlicher Musik war da alles dabei – und wurde bravourös interpretiert. Sprachlos vor Staunen war das Publikum beim Auftritt der Solisten.

Zu Recht selbstbewusst nahm Sofie Niedermaier als Burgfräulein Bö mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrer klaren Stimme das Publikum gefangen. Sie las dem unritterlichen Ritter Rost – wunderbar selbst mitleidig, weinerlich und luschig dargestellt von Marinus Grabbichler – bravourös die Leviten und erntete für ihre Darbietung gleich den ersten enthusiastischen Zwischenapplaus. Rost müsse sich anstrengen, damit ihm nach sieben Jahren mit Niederlagen bei Turnieren nicht das Ritterpatent entzogen werde. Während sich Bö, Rost und der sprechende Hut (Cosima Wagner) aufmachten, um zum alles entscheidenden Ritterturnier zu laden, legte der freche Drache Koks – perfekt besetzt mit Lisa Bucher – die halbe Burg in Schutt und Asche. Er plünderte Schränke und Schatzkisten und warf die „Bonbon-Juwelen“ massenweise ins Publikum oder spritzte es mit Wasser nass. Alles sehr zum Vergnügen der jüngsten Zuschauer, die die Edelsteine flink aufsammelten und auch so in Dialog mit den Schauspielern traten.

Unheimlicher Nebel: Gespenst sucht neues Zuhause auf

Zwischen unheimlichen weißen Nebeln tauchte dann Magdalena Bierschneider als höchst agiles und freundliches Gespenst auf der Suche nach einem neuen Zuhause auf, während zig weiße Geister in einer „Gespenster-Show“ durch die Zuschauerreihen tanzten. Zum Niederlegen komisch in ihrem übertrieben selbstbewussten Auftreten und überzogenen Manierismen als Königin Bleifuß war Nevia Wohland. Mit großer Geste und im sensationellen Glitzerkostüm tyrannisierte sie den devoten Hofschreiber Ratzefummel (Felicia Hagn) , um des Gespenstes habhaft zu werden. Sie bestimmte: „Der Gewinner des Turniers bekommt das Gespenst.“

So kam es mit dem Chor der Offenen Ganztagsschule und den Turnerinnen des TSV Rottach-Egern zum grandiosen, quirligen Showdown beim Ritterturnier. Aus diesem ging nicht nur Ritter Rost ruhmreich als Sieger hervor, sondern alle Mitwirkenden. Das Seeforum, in dem naturgemäß viele Eltern, Großeltern und Freunde der Darsteller sowie Gönner der Musikschule saßen, zollte dieser Leistung frenetischen und ernst gemeinten Applaus. Denn diese 60-minütige kurzweilige und vergnügliche Inszenierung unter der Gesamtleitung von Andreas Hüüs und Erich Kogler ist eine beachtenswerte Gesamtleistung.