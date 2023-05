100 Jahre Bergwacht am Tegernsee: „Da hatten unsere Vorfahren eine gute Idee“

Von: Gabi Werner

Rettungsaktion in den 1960er-Jahren: Schon damals war Franz Sollacher für die Bergwacht am Tegernsee im Einsatz. © Archiv Bergwacht Rottach-Egern

Bewegte Zeiten liegen hinter der Bergwacht-Bereitschaft Rottach-Egern. Sie feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Vieles hat sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. Vier Kameraden erinnern sich.

Rottach-Egern – Mit Beginn des Handy-Zeitalters sind auch die Einsätze für die Bergwacht mehr geworden. Heute wissen die Ausflügler, dass sie jederzeit den „Joker Bergwacht“ ziehen können, begeben sich daher vielleicht öfter in eine riskante Situation. Außerdem sind viel mehr Menschen in den Bergen unterwegs, auch wochentags. „Früher waren es vielleicht 100 oder auch mal 130 Einsätze pro Jahr“, erzählt Franz Sollacher.

Ehemaliger Bereitschaftsleiter erinnert sich an dramatische Kletterunfälle

Der 84-Jährige ist ein Urgestein der Rottacher Bergwacht, von 1981 bis 1997 – also ganze 16 Jahre lang – fungierte er als Bereitschaftsleiter. Er erinnert sich an dramatische Kletterunfälle am Plankenstein („da waren unschöne Sachen dabei“), an verunglückte Sennerinnen, Unfälle mit Holzknechten und schwere Skiunfälle am Wallberg, als dort noch die Lifte in Betrieb waren.

Rottacher Bergwacht betreut zweitgrößtes Einsatzgebiet Bayerns

Heute hat sich die Zahl der Einsätze bei etwa 200 eingependelt. „Seit Corona ist die Zahl – entgegen dem eigentlichen Trend – etwas zurückgegangen“, berichtet Bereitschaftssprecher Alex Stern. Genügend zu tun bleibt für die rund 60 aktiven Bergretter am Tegernsee dennoch. Immerhin betreuen sie das zweitgrößte Einsatzgebiet Bayerns. Es erstreckt sich von Waakirchen über die Tegernseer Hausberge bis hin zu den Kreuther Blaubergen und an die Grenze zu Tirol.

Wallberg, Neureuth und Auer Alm gehören heute zu den Hotspots

Die „Hotspots“, zu denen die Bergretter besonders häufig ausrücken müssen, sind heute die beliebten Ziele rund um den See. Der Wallberg, die Neureuth oder die Aueralm. „Alles, was leicht zugänglich ist“, erklärt Markus Schober (59), der seit vielen Jahren als Aktiver die Bereitschaft unterstützt. „Der Wallberg ist ein Klassiker“, ergänzt Matthias Schube. Der 69-Jährige ist seit 50 Jahren bei der Bereitschaft und hat es schon oft erlebt, dass Wanderer nach der Bergfahrt mit der Bahn den Abstieg aus eigener Kraft plötzlich nicht mehr schaffen. Im Winter kommen die Einsätze wegen der Skifahrer an der Sutten und der Rodler noch hinzu.

Damals wie heute rücken die Aktiven der Bergwacht aus, wenn es darum geht, Menschen aus Bergnot zu retten. © Archiv Bergwacht

Dass es heute eine gut organisierte Bergrettung am Tegernsee gibt, ist einer Entwicklung zu verdanken, die vor 100 Jahren ihren Anfang nahm. 1923 startete der damalige Vorstand der DAV-Sektion Tegernsee einen Aufruf an sportlich ambitionierte Männer, sich für den Rettungsdienst in den Bergen zur Verfügung zu stellen. Offenbar mit Erfolg. Zunächst gab es für die Talgemeinden einzelne Züge, erst später seien sie zu einer gemeinsamen Bergwacht-Gruppe Tegernseer Tal verschmolzen, wie Felix Oswald, Chronist der Bergwacht, recherchiert hat.

Einzelne Züge wuchsen erst später zur Bergwacht Tegernseer Tal zusammen

„Da haben unsere Vorfahren eine gute Idee gehabt“, sagt Sollacher über den Zusammenschluss. Auf diese Weise hätten sich auch bei der Ausstattung der Bergwacht viele Synergien ergeben. Der Fuhrpark und die Ausrüstung waren übrigens noch lange Zeit über verschiedene Orte verteilt. Erst 1979 wurde die Rettungswache am Kalkofen in Rottach-Egern eingeweiht, wo die Bereitschaft noch heute ihren zentralen Standort hat.

Langjährige Kameraden (v.l.) Markus Schober, Franz Sollacher, Matthias Schube und Alex Stern. © Thomas Plettenberg

Größter Fortschritt bei der Rettung kam mit den Funkgeräten

Bei der Ausrüstung der Bergwacht hat sich im Laufe der Jahrzehnte einiges getan. „Der größte Fortschritt kam mit den Funkgeräten“, berichtet Sollacher. Das seien in den Anfangszeiten noch „Mordstrümmer“ gewesen. Die so wichtige Kommunikation zwischen den Bergrettern haben sie dennoch entscheidend erleichtert. 1976 setzte der Rottacher Bergwachtarzt Dr. Ludwig Höfle neue Maßstäbe, als er eine „Notarztkraxe“ konstruierte und so gestaltete, dass sie für die Arbeit in den Bergen funktionell eingesetzt werden konnte. Weniger entscheidend war dagegen die Entwicklung der Einsatzkleidung. „Wir tragen heute vielleicht Gore-Tex statt Loden“, sagt Matthias Schube. Die wichtigste „Grundausstattung“ sei aber damals wie heute der Aktive selbst.

Erste Frau klagte sich per Gerichtsbeschluss in die Rottacher Bergwacht ein

Heutzutage ist es übrigens eine Selbstverständlichkeit, dass auch Frauen in die rot-blaue Bergwacht-Montur schlüpfen. „Der Frauenanteil wächst – und das ist auch gut so“, sagt Alex Stern. Immerhin ein Dutzend weibliche Aktive unterstützen aktuell die Mannschaft der Rottacher Bereitschaft. Seinen Anfang nahm der weibliche Vormarsch ausgerechnet am Tegernsee: 1992 hatte hier eine Frau per Gerichtsbeschluss ihre Aufnahme in die Rottacher Bereitschaft durchgesetzt. Sollacher erinnert sich mit eine Lächeln an die damalige Aufregung: „Eigentlich war in der Satzung ja damals nur von unbescholtenen Männern die Rede.“ Mit „den Mädels“ habe man seither aber gute Erfahrungen gemacht, betont Markus Schober aus heutiger Sicht. „Die sind total ins Einsatzgeschehen eingebunden.“

Vermehrte Einsätze und größerer Verwaltungsaufwand machen Bereitschaft zu schaffen

Die vielen Einsätze, das große Einzugsgebiet und der erhöhte Verwaltungsaufwand haben der Rottacher Bergwacht in der jüngeren Vergangenheit viel abverlangt. Nach der Ära Sollacher und der nachfolgenden – ebenfalls 16-jährigen – Amtszeit von Martin Stumpf gab es etliche Wechsel in der Bereitschaftsleitung. Seit 2021 steht Stefan Schmidtchen an der Spitze der Bergwacht Tegernseer Tal. „Früher haben wir die Unfälle in den Bergen nur samstags und sonntags gehabt“, berichtet Sollacher. Inzwischen seien die Ausflügler die ganze Woche über in den Bergen unterwegs. Gerade dann sind aber auch die Aktiven in ihren Jobs gebunden. „Heute kommst du nicht mehr so einfach von der Arbeit weg“, macht Schube die Problematik deutlich. Neuer Nachwuchs wird daher immer gesucht. „Manchmal“, so meint Schube nachdenklich, „wird vielleicht vergessen, dass wir das alle ehrenamtlich machen“.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Bergwacht Rottach-Egern findet von 22. Mai bis zum 22. Oktober eine Sonderausstellung im Museum Tegernseer Tal an der Seestraße in Tegernsee statt. Gezeigt werden verschiedene Exponate aus der Geschichte der Bergrettung – sie geben Einblicke in die Arbeit, die Einsätze und die Historie der Bergwacht. Im Rahmen der Ausstellungs-Eröffnung am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 16 Uhr werden auch verschiedene Spezialeinheiten der Bergwacht Bayern vor Ort sein und ihre Arbeit präsentieren.

