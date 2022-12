Abschlussbericht zeigt: Es gibt noch Qualitätslücken im Kulturangebot des Tegernseer Tals

Stellten den „Kulturgipfel“-Abschlussbericht vor: (v.l.) Jochen Gnauert, Geschäftsführer der Kulturgipfel GmbH, Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn, TTT-Geschäftsführer Christian Kausch und TTT-Veranstaltungsmanager Peter Rie. © Thomas Plettenberg

In Sachen Kultur gibt es noch viel zu tun im Tegernseer Tal. An einigen Stellen besteht Nachholbedarf. Das hat der Abschlussbericht zum „Kulturgipfel“ gezeigt.

Rottach-Egern – Sie wollen den „Kulturgipfel“ erklimmen, das Ziel ist aber noch lange nicht erreicht. Es gibt zu wenig Vernetzung der einzelnen Akteure, Angebote für Kinder und Jugendliche lassen zu wünschen übrig, bei den Heimatabenden der Gemeinden bleiben viele Stühle leer. Das sind nur einige der Hausaufgaben, die den Tourismusmanagern und Kulturschaffenden am Ende des dreijährigen Projekts zur Qualitätsverbesserung des Kulturangebotes im Tegernseer Tal mit auf den Weg gegeben wurden. Dazu gehört auch, dass Tickets für Veranstaltungen sowohl regional als auch international künftig weitaus mehr digital angeboten werden, wie der Geschäftsführer der Kulturgipfel GmbH, Jochen Gnauert, bei der Präsentation des „Kulturgipfel“-Abschlussberichts in Rottach-Egern resümierte.

Verkehrsströme bei Großveranstaltungen besser lenken

Besser werden muss beispielsweise das Lenken der Verkehrsströme bei Großveranstaltungen. Das Ziel, den Individualverkehr etwa bei den Seefesten aus dem Tal herauszuhalten, sei fürs Erste gescheitert, konstatierte Peter Rie, Leiter des Veranstaltungsmanagements bei der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Doch schon im kommenden Frühjahr sollen zwei mobile LED-Terminals an das Parkleitsystem der Gemeinden gekoppelt werden, kündigte Rie an.

Neues Parkleitsystem soll helfen, das Problem zu lösen

Nach wie vor mit dem Auto anreisenden Besuchern werde bereits vor Erreichen des Tales angezeigt, wenn alle veranstaltungsnahen Parkplätze belegt sind und wo für sie ein Shuttle-Bus an welchem Sonderparkplatz bereitsteht, nannte Rie als Beispiel. Die 1,80 mal 1,40 Meter großen Terminals könnten die aktuelle Verkehrslage und Parkplatzsituation „sozusagen in Echtzeit anzeigen“. Den Einheimischen riet Rie, das Auto beim Besuch eines Seefestes stehen zu lassen und stattdessen die RVO-Busse oder Boote der Staatlichen Seenschifffahrt zu nutzen. Für die wachsende Zahl der Radfahrer soll es bewachte und beleuchtete eigene Parkplätze geben.

Auch die Sicherheit bei großen Events muss verbessert werden

Auch die Frage der Sicherheit bei Großveranstaltungen spielt bei der Qualitätsverbesserung des Kulturangebotes eine Rolle. „Wir müssen hier reagieren“, sagte Rie und verwies auf den Terroranschlag von 2016 auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen starben. Es müsse Evakuierungskonzepte bei Bombendrohungen oder einer Unwetterkatastrophe geben. Die Tal-Bürgermeister hätten erst kürzlich die Anschaffung von Straßensperren in Form von etwa ein Meter hohen Krallen beschlossen, die beidseitig der Zufahrtsstraßen aufgestellt werden können, erläuterte er.

Klimawandel: Open-Air-Veranstaltungen besser auf Herbst verschieben?

Als Reaktion auf den Klimawandel mit den damit einhergehenden immer wärmeren Temperaturen warb Michael Götz als Nachhaltigkeisbeauftragter der TTT für das Verschieben von Open-air-Veranstaltungen in den Spätsommer und Herbst. Das gastronomische Angebot solle zudem ökologischer werden. „Wir müssen erreichen, dass die kulinarischen Angebote auf Seefesten noch regionaler werden“, so Götz. An den Verpflegungsständen werben künftig Schilder für regional erzeugte Produkte. Bei vegetarischen Gerichten und Bio-Produkten seien die Ergebnisse noch nicht voll zufriedenstellend. „Wir müssen bei diesem Thema an die Wirte ran.“ Der unvermeidbare Abfall soll in Zukunft wie in Privathaushalten auch sauber getrennt werden, kündigte Götz an. „Mehrweg- statt Wegwerfgeschirr“ gab er als Devise aus.

TTT-Chef kündigt ein Nachwuchsfestival fürs Tegernseer Tal an

TTT-Geschäftsführer Christian Kausch liegt die junge Generation beim Kulturangebot am Herzen. „Es wird künftig ein Nachwuchsfestival geben“, versprach er. Auch sollen Netzwerke der Kulturschaffenden gebildet werden. „Man denkt immer, wenn es um Kultur geht, kennen sich schon alle. Aber das ist mitnichten so“, wusste Kausch.

Monika Ziegler vom landkreisweiten Verein Kulturvision will auch im Tegernseer Tal noch mehr Beratung und Förderung anbieten. „Wir sehen uns als Dienstleister für Kulturschaffende“, umschrieb die Vorsitzende die Aufgabe des Vereins mit ehrenamtlich Aktiven. Dieser Service könne aber nur mit mehr Personal ausgeweitet werden. „Wir brauchen eine bezahlte Stelle.“

Paul Winterer