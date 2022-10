Almbauern senden Botschaft an die Politik

Auszeichnung: (v.l.) Rolf Oehler, ehemaliger Behördenleiter des AELF Holzkirchen, Ilse Aigner und Paul Höglmüller, ehemaliger Leiter des Forstbetriebs Ruhpolding, bekamen Medaillen von Sepp Glatz und seinem Vize Jakob Müller. © Landwirtschaftsamt

Die bayerischen Almbauern feierten den 75. Jahrtag ihres Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern (AVO) am Gründungsort in Rottach-Egern. Bei der Vollversammlung zeigten sich die Teilnehmer als politische Kraft, die auf den Zusammenhalt baut.

Rottach-Egern – Dass sich die Almbauern aus 14 Bezirksalmbauernschaften zwischen Werdenfelser und Berchtesgadener Land nicht allein zum Feiern trafen, wurde spätestens angesichts der geladenen Politprominenz deutlich. Der Verein hatte zum Höhepunkt des zweitägigen Jubiläums mit Festzug neben seinen Mitgliedern, Vertretern aus den Landwirtschafts- und Forstämtern, des Bauernverbands und der Arbeitsgemeinschaft Bergbauern die Bürgermeister aus dem Tegernseer Tal, Landrat Olaf von Löwis, Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan und auch auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner zur Vollversammlung ins Seeforum und damit zur Unterstützung an die Seite gebeten.

Bei Jubiläum der Almbauern: Klare Worte zum Thema Wolf

Denn, das machte AVO-Vorsitzender Sepp Glatz schon bei seiner Begrüßung sehr deutlich, mit dem Wolf sei Gefahr für die Almwirtschaft in Verzug, es müsse schnell gehandelt werden. Mit Blick auf den Alpengipfel im Juni und die Hauptalmbegehung im August stellte er fest: „Die haben im Sommer so viel versprochen und noch nicht sehr viel zusammengebracht.“ Er lobte zwar die engagierte Rede von Alexander Radwan, die dieser kürzlich im Bundestag gehalten habe, zeigte sich aber enttäuscht, dass sich ausgerechnet der deutsche Landwirtschaftsminister auf EU-Ebene für die Rechte des Wolfs stark gemacht habe.

Neben Bürgermeister Christian Köck würdigte auch Landrat Olaf von Löwis die Arbeit der Almbauern, die die gelebte Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und soziales Handeln vereinten.

Radwan, auf dessen Konto bereits die Idee der Änderung des Waldgesetzes ging, das sich positiv auf die Förderung der Almwirtschaft auswirkte, signalisierte seine Solidarität. Er dankte für die Arbeit der Almbauern, ätzte aber auch in Richtung derer, die auf Bundes- und Europaebene von einer Koexistenz von Wolf und Almbauern sprächen: „Da fragt man sich, von welchem Planeten die stammen?“

Nach den Statements von Miesbachs Kreisbäuerin Brigitta Regauer, des Präsidenten der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft für Bergbauernfragen, Alfons Zeller, und Franz Hage vom Alpwirtschaftlichen Verein im Allgäu, der die hervorragende Zusammenarbeit und den Schulterschluss mit AVO lobte, folgten der Kassenberichts durch Christian Neuner inklusive Entlastung des Vorstands durch die rund 350 anwesenden der insgesamt rund 1880 AVO-Mitglieder.

Jubiläum der Almbauern: Ilse Aigner verspricht Unterstützung

In ihrer Festrede lobte Landtagspräsidentin Ilse Aigner nicht nur das Durchhaltevermögen der Landwirte, die noch 710 Almen in Oberbayern und allein im Landkreis Miesbach 400 Hektar Almfläche bewirtschaften. Sie versprach auch weiterhin ihren Einsatz für die Belange. Man müsse jenen, die keine Ahnung von der Almwirtschaft haben, gebetsmühlenartig erklären, dass Almflächen nicht naturgegeben seien, sondern bewirtschaftet und gepflegt werden müssten. Das bisherige Kulturlandschaftspflegeprogramm, das Almbauernprogramm und die Direktzahlungen könnten sich sehen lassen. Aigner forderte die Almbauern auf, deren Forderungen in Sachen Wolf direkt nach Berlin und Brüssel zu richten: Das wären das gemeinsame Wolfmonitoring mit Tirol, die Ausweisung der Alpenregion als zusammenhängendes, nicht schützbares Gebiet und die Veränderung des Schutzstatus des Wolfs: „Ihr musst das deutlich artikulieren! Uns habt ihr an Eurer Seite. Darauf könnt Ihr Euch einhundertprozentig verlassen.“ Vor der Auszeichnung und Ehrung von 24 Almbäuerinnen und -bauern, sagte Aigner, die selbst ausgezeichnet wurde: „Ihr seid seit Jahrhunderten gelebte Tradition und das Gesicht Bayerns.“

ak