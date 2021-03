Keine Perspektive für Alpen-Plus-Partner: Hoffnung auf Skibetrieb geht gegen Null

Die Hoffnung, dass in diesem Winter die Skilifte noch öffnen dürfen, ist fast dahin. Bei den Alpen-Plus-Skigebieten ist die Verunsicherung nach den nun beschlossenen Lockerungen weiter gewachsen.

Rottach-Egern/Schliersee/Bayrischzell – Bei den Skigebieten des Alpen-Plus-Verbundes herrscht seit Donnerstag (4. März) Rätselraten. Die Frage, ob ein Skibetrieb in diesem Winter noch möglich sein wird, ist in dem neuesten Beschluss-Papier der Regierung kein Thema. Auch die Bahnen und Lifte werden bei den Öffnungsschritten nicht explizit genannt. Lediglich von Außengastronomie und kontaktfreiem Außensport ist die Rede.

„Wir wissen derzeit schlichtweg nicht, wo wir eingeordnet werden“, erklärte Alpen-Plus-Sprecherin Antonia Asenstorfer auf Nachfrage. Deshalb könne man zu diesem Zeitpunkt auch keine Aussage zu einer möglichen Aufnahme des Betriebs treffen. „Es ist keine Planung möglich.“

Eine Einschätzung zu diesem Winter gibt es aber doch. Die Hoffnung, dass Skifahrer und Snowboarder heuer noch in den Liften Platz nehmen und auf präparierten Pisten ihrer Leidenschaft frönen können, schwindet zunehmend. „Sie geht fast gegen Null“, räumt die Pressesprecherin ein.

Finale Entscheidung zum Skibetrieb fällt nächste Woche

Intern hatten sich die Alpen-Plus Partner, zu denen die Skigebiete Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld, Brauneck-Wegscheid im Tölzer Nachbarlandkreis und die Wallbergbahn gehören, auf einen spätesten Öffnungstermin am 15. März geeinigt. „Das hätte sich dann noch rentiert.“ Nachdem es nun aber keine wirkliche Perspektive gibt, dürfte auch dieser Stichtag hinfällig sein. Nächste Woche, so kündigt Asenstorfer an, werde man nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden und Verbänden eine finale Entscheidung zum Skibetrieb fällen. An das angekündigte Rückzahlungsversprechen für Saisonkarten-Inhaber werde man sich selbstverständlich halten, fügt sie hinzu.

Bergbahnen hoffen, wenigstens an Ostern für Wanderer öffnen zu dürfen

Während die Bahnbetreiber hinter die Skisaison derzeit also einen gedanklichen Haken setzen, geht der Blick bereits in Richtung Ostern: Die Alpen-Plus-Partner hoffen laut Asenstorfer, dass sie dann wenigstens für Wanderer und Spaziergänger einen Teil ihrer Bahnen öffnen dürfen, etwa die Wallbergbahn in Rottach-Egern, die Taubenstein-Kabinenbahn oder auch die Brauneck-Bergbahn. Auffangen ließen sich die Verluste damit freilich nicht, sagt die Sprecherin. Ein Hoffnungsschimmer wäre es allemal.

