Ein Andenken an die wilde Zeit: Der Tegernsee hat eine neue Party-Hymne

Der Tegernsee hat eine neue Party-Hymne. Seit Kurzem ist „Mia san vom Tegernsee“ online - und schon hat sich der Song aus der Feder eines Rottacher Komponisten zum Ohrwurm bei den Teens entwickelt.

Rottach-Egern – Eigentlich ist der Song, der erst kurze Zeit durchs Internet geistert und schon vom Tegernseer Partyvolk gesungen wird, ein Geschenk ohne irgendeinen kommerziellen Hintergedanken. Der Komponist und Musikproduzent Hans Franek hat es für seine Tochter Amelie (19) und die Mädels ihrer Clique als Andenken an die großartige, partyreiche und wilde Jugendzeit im Tegernseer Tal komponiert. „Ich habe eine Tochter, die gerne Party macht, abtanzt und das Nachtleben von Rottach genießt“, sagt der 57-Jährige lachend. „Und das zum Teil sogar in den gleichen Läden wie wir damals auch.“ Da habe er Amelie und ihren Freundinnen Hannah Huss, Sina Maier und Luise „Lu“ Schober, die allesamt dieses Jahr zum Abitur angetreten sind und deren Leben sich danach – wenn sie in die Welt „auseinanderspritzen“ – verändern werde, eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit schenken wollen.

Damit der Sound auch wirklich den Geschmack und die Tanzlust der Mädchen trifft, hat Franek den Song „streng nach Anweisung und in Absprache mit den Mädels“ arrangiert. Der kommt jetzt mit Posaunenintro, Jodeln und dem Sound anstoßender Biergläser und Sirenen sehr deutlich im EDM-Style (Electronic Dance Music) daher und klingt ein bisschen Après-Ski- und Gabalier-inspiriert – aber auf jeden Fall mitreißend. „Ich wollte weg vom klassischen Tegernsee-Klischee und zeigen, dass es hier eine moderne, junge Szene gibt, die lustig und wild ist“, erklärt Franek, der den „Stern des Südens“ und viele FC Bayern-Alben, die „Paulaner Musik“, die Filmmusik für etliche Tatorte, die TV-Zoo-Serie „Eisbär, Affe & Co“, Werbejingles und vieles mehr geschrieben und produziert hat.

Getextet haben Vater und Tochter gemeinsam. Das hört man im Refrain: „Di Jo Di Joo, Di Jo Di Jee/ mia san vom Tegernsee/bei uns is Feiern schee /mia san vom Tegernsee/ bei uns is Bayern schee.“ Mit „Im Quantum, Macks’l, Moschner, Greger/ des woaß a jeder/ nimmt die Nacht koa End/ a jeder hebt die Händ“ verneigt sich Team Franek vor den einschlägigen Partyzonen von einst und heute.

Ein bisschen Nostalgie hat sich Franek bei dem Song erhalten. Er gibt zu, einige Wortspiele versteckt zu haben, die vermutlich eher die ältere Party-Generation witzig findet. Etwa den Hinweis auf Luis Trenkers Film „Der Berg ruft“ in der Zeile „wenn der Berg groovt, tanzen mia“. Oder die Hinweise auf die Waldfeste in der Zeile „Und wenn im Woid fest g’feiert wird‘/ dann samma aa dabei/ mia feiern bis der Doktor kummt/ und die Polizei“.

Die weiblichen Stimmen haben Amelie Franek, Hannah Huss, Sina Maier und Lu Schober freilich mit viel Spaß im Franek’schen Tonstudio selbst eingesungen. Die Männerstimmen sind von Hans Franek selbst und Sohn Fidi Franek (25). Das Titelfoto vom Tegernseer Fotograf Philippe Arlt zeigt den funkelnden Tegernsee vom Wallberg aus bei Sonnenuntergang. Alles in allem also ein echtes Regionalprodukt, das kostenlos auf Spotify anzuhören ist. Es wurde bereits über 1300 Mal angeklickt, bevor es in den einschlägigen Clubs und Lokalen erstmals zum Abfeiern aufgelegt wurde.

ak