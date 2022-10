An der Fußgängerampel in Rottach-Egern: Labrador angefahren - Autofahrer flüchtet

Von: Christina Jachert-Maier

Ein Labrador wurde in Rottach-Egern angefahren (Symbolbild) © Yay Images/Imago

Eine Tegernseerin (28) überquerte am Donnerstag mit ihrem Labrador die Leo-Slezak-Straße in Rottach-Egern, als ein Auto beim Abbiegen den Hund anfuhr.

Rottach-Egern - Wie die Wiesseer Polizei mitteilt, ging die Tegernseerin am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit ihrem Hund, einem Labrador, in Rottach-Egern entlang der Südlichen Hauptstraße spazieren. An der Fußgängerampel überquerte sie die Leo-Slezak-Straße, als ein bislang unbekannter Pkw beim Abbiegen in die Leo-Slezak-Straße ihren Hund anfuhr.

Dem Bericht zufolge ist es „einem glücklichen Umstand zu verdanken“, dass die 28-Jährige nicht selbst angefahren wurde. Der Hund wurde an der Hüfte von dem Auto erfasst und dadurch verletzt. Der unbekannte Fahrzeugführer erkannte nach Schilderung der Frau wohl die Situation, fuhr jedoch weiter, ohne sich zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei Bad Wiessee erbittet nun sachdienliche Hinweise unter Tel. 08022/9878-0.