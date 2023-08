Ansturm auf Freibäder am Tegernsee - Betriebsleiter: „Wir sind am Anschlag“

Von: Gabi Werner

In den Becken des See- und Warmbads in Rottach-Egern herrschte zuletzt täglich Hochbetrieb. © Thomas Plettenberg

Bei schweißtreibenden Temperaturen herrscht derzeit Hochbetrieb in den Freibädern am Tegernsee. „Wir sind am Anschlag“, sagt der Betriebsleiter der Bäder in Rottach-Egern und Kreuth.

Rottach-Egern/Kreuth – 14 Tage Top-Badewetter, bayerische Sommerferien und ein Tegernseer Tal voller Urlauber: Diese Faktoren haben zuletzt dafür gesorgt, dass in den Freibädern Rottach-Egern und Kreuth gewaltiger Andrang herrschte. „Wir sind am Anschlag“, berichtete am Donnerstag (24. August) Karl Maurer, der seit diesem Sommer neben dem Kreuther Warmfreibad auch das beliebte Warmbad in Rottach-Egern leitet. An den besucherstärksten Tagen drängten zuletzt schon einmal bis zu 2.500 Badegäste ins Rottacher Bad. „Da ist es von 9 bis 20 Uhr durchgehend voll“, berichtet Maurer.

Schließung der Freibäder war am Tegernsee noch kein Thema

Anders als etwa in Mammendorf (Landkreis Fürstenfeldbruck), wo das Freibad kurzzeitig sogar geschlossen werden musste, weil der Besucheransturm zu einer starken Belastung der Wasserqualität geführt hatte, könne der Andrang in den Bädern am Tegernsee noch bewältigt werden, sagt Maurer. Die Schmerzgrenze liege in Rottach-Egern bei 3.000, in Kreuth bei 1.000 Besuchern. Sollten diese Zahlen erreicht werden, müsste man den Zugang beschränken, weil dann auch die Sicherheit der Badegäste nicht mehr zu gewährleisten wäre, macht der Betriebsleiter deutlich. Solche Spitzen wurden bislang aber nicht erreicht.

Ab dem Wochenende ist es mit der großen Hitzeperiode vorbei

Für heuer dürfte das auch nicht mehr zu befürchten sein. Ein Ende der Hitze-Periode ist mittlerweile nämlich in Sicht: Am Wochenende soll es unbeständiger und deutlich kühler werden. Für Maurer und seine Mannschaft bedeutet dies, dass sie sich auch wieder anderen Arbeiten abseits des Beckenrandes widmen können: „Dann müssen wir einiges nacharbeiten.“

