Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal bezieht Position zum Rathaus-Abriss: Antworten gefordert

Von: Christina Jachert-Maier

Das Rathaus-Gebäude diente einst als Wohnhaus. Um mehr Raum zu schaffen, kamen später diverse Anbauten dazu. Der 1959 angestückte Uhrturm sorgt für eine ansehnliche Fassade zur Straße hin. © Thomas Plettenberg

Abriss und Neubau: So hat es der Rottacher Gemeinderat fürs Rathaus beschlossen. Eine Bürgerinitiative hat Zweifel, jetzt bezieht auch die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal Position. Sie fordert Antworten auf kritische Fragen.

Rottach-Egern – Zuletzt hatte Rathaus-Chef Christian Köck (CSU) bei der Bürgerversammlung Ende März den Kurs der Gemeinde dargelegt. Vor großem Publikum begründete er die Entscheidung für den Abriss des alten Rathauses mit dem Ergebnis einer Machbarkeitsstudie und kündigte an, der Gemeinderat werde intensiv an der Planung einer Fassade arbeiten, die ins Ortsbild passt. Seitdem war das Rathaus-Projekt in den öffentlichen Sitzungen kein Thema mehr.

Bürgerinitiative vermisst Dialog

„Mit uns hat seitdem auch niemand gesprochen“, sagt Stefan Berghammer, der gemeinsam mit Marco Zimmermann eine Initiative für den Erhalt der präsentablen Rathaus-Fassade mit dem markanten Uhrturm gegründet hat. Die Gruppe sammelt weiter Unterschriften für ihr Anliegen und wird dabei jetzt auch von der Schutzgemeinschaft Tegernsee Tal (SGT) unterstützt. 450 Unterschriften liegen vor, weitere Listen sind im Umlauf. Ob die Aktion in einen Bürgerentscheid mündet, sei noch nicht entschieden, erklärt Berghammer. Aktuell warte man den Entwurf ab, den die Gemeinde präsentiere. Es sei schade, dass man nicht miteinander rede, „wie das in Bayern sonst der Brauch ist“, moniert Berghammer. Er freue sich, dass nun die SGT auf die Gruppe zugekommen sei und ihr Anliegen unterstütze.

Schutzgemeinschaft bezieht Stellung

Die SGT macht den Rottacher Rathausbau im jüngsten Mitgliederbrief ausführlich zum Thema. „Aufgrund mangelnder öffentlicher Verfügbarkeit von Daten“, heißt es dort, sei die SGT gegen einen Neubau, solange offene Fragen nicht geklärt seien. Auskunft verlangt die SGT zu den Kosten, der ökologischen Gesamtbilanz und der historischen Bausubstanz. „Das Rathaus in seiner heutigen Form ist mit anderen Gebäuden ein prägender Faktor für den Ortskern und damit per se erhaltenswert“, lässt die SGT verlauten, Unter der Überschrift „Rat Los Haus“ erinnert der Rottacher Henric L. Wuermeling in einer kritischen Betrachtung an einen Besuch von Kaiserin Sisi in der einstigen Villa Valerie, die jetzt als Rathaus dient. „Jetzt also soll alles abgerissen werden, samt Erinnerungstafel“, bedauert der Schreiber.

Vize-Bürgermeister Josef Lang verteidigt Entscheidung

Sisis Stippvisite mache das Gebäude nicht wertvoller, hält Vize-Bürgermeister Josef Lang (CSU) als Stellvertreter Köcks dagegen. Der jetzt so geschätzte Uhrturm sei erst 1959 angefügt worden, erinnert Lang. Man habe ihn errichtet, um die unansehnlichen Anbauten an das frühere Wohnhaus zur Straße hin zu verdecken. Das Gebäude stehe nicht unter Denkmalschutz, der Gemeinderat habe sich sehr verantwortungsvoll und intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, so Lang. Wo es möglich sei, ziehe die Gemeinde den Erhalt von Gebäuden vor. Darum werde das Falianhaus mit großem Aufwand saniert.

Neues Rathaus wird barrierefrei und rückt von der Straße weg

Beim Rathaus aber sei der Neubau die bessere Alternative. Nur so werde das Gebäude barrierefrei, nur so könne ein ordentlicher Sitzungssaal entstehen, der dann auch als Trauungszimmer diene. Der Neubau rücke von der Straße ab, so dass ein Vorplatz entstehe, zudem sei eine Tiefgarage möglich. Die Zahlen, mit denen die SGT in ihrer Stellungnahme hantiere – die Rede ist unter anderem von Neubaukosten in Höhe von 11,5 Millionen Euro und Sanierungskosten von 6,5 Millionen Euro – seien zudem falsch, erklärt Lang.

Präsentation vor der Sommerpause

Aktuell befasse sich eine Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten und Bauamts-Mitarbeitern gemeinsam mit den Architekten intensiv mit der Planung, berichtet der Vize-Bürgermeister. Dies müsse auch in kleiner Runde geschehen. „Es können nicht 6000 Bürger ein Rathaus bauen.“ Wie angekündigt, werde das Ergebnis in öffentlicher Sitzung und auch in einer Sonder-Bürgerversammlung präsentiert. „Wir wollen alle mitnehmen“, versichert Lang. Das Ziel sei, den Entwurf vor der Sommerpause vorzustellen. Schließlich solle der Abriss des Rathauses zum Jahresende oder im Frühjahr erfolgen.