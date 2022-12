Apotheker müssen improvisieren: „Arzneimangel wie in der Dritten Welt“

Von: Klaus Wiendl

Halbleere Schubladen: Apotheker Thomas Bachhuber muss derzeit improvisieren. Für ein reiches Land wie Deutschland sei dies ein Unding, findet er. © thomas plettenberg

Einst wurde Deutschland als „Apotheke der Welt“ gerühmt. Davon ist nichts mehr zu sehen. Derzeit verwalten Apotheker nur den Notstand. Die Folge: für manche Patienten geht es ums Überleben.

Rottach-Egern - Lieferabrisse von Medikamenten würden inzwischen zu seinem Alltag gehören, beklagt Thomas Bachhuber. Er betreibt die Wallberg-Apotheke in Rottach-Egern und die Antonius-Vital Apotheke in Bad Wiessee. Aus seinem Frust über die Mangelverwaltung bei Arzneien macht er keine Mördergrube, spricht Klartext. Er nennt 385 Präparate, die derzeit auf einer sogenannten Defektliste stehen. Oftmals lebensnotwendige Medikamente, die derzeit nur schwer oder gar nicht lieferbar sind. „Darunter sind ganze Wirkstoffgruppen, wie Blutverdünner, Blutdrucksenker und Betablocker, die wir einfach nicht bekommen. Wenn beispielsweise ein Kunde ein Ibuprofen 600 verlangt, so habe ich nur zwei Packungen davon, dann bin ich wieder blank. Da kommt vom Großhandel auch nichts nach.“ Meist geht es um patentfreie Arzneimittel wie Generika, die vor allem der Grundversorgung mit preiswerten Arzneimitteln dienen. Sie machen rund 80 Prozent des deutschen Medikamentenmarktes aus. Knappheiten können aber auch bei Originalprodukten auftreten. „Es hakt überall“, sagt Bachhuber, wenngleich der Mangel sich schon länger abgezeichnet habe.

Notstand in Apotheken: „Lieferengpässe kommen nicht über Nacht“

Seit Corona seien bestimmte Arzneistoffgruppen wie Ibuprofen und Tamoxifen nur noch schwer oder gar nicht mehr zu bekommen. „Komplett ausgefallen ist gerade ein Krebsmedikament“, sagt Bachhuber.. Da dieser Markt sehr umsatzstark sei und alle „von dem Kuchen etwas abbekommen wollen“, würden viele Pharmakonzerne diese Generika produzieren, wie etwa Ratiopharm oder Hexal in Holzkirchen. Von dem 1986 gegründeten Unternehmen der Tegernseer Zwillinge Andreas und Thomas Strüngmann ist auf Anfrage zu erfahren, dass „die aktuellen Lieferengpässe nicht über Nacht kommen“. Sie seien auf viele Faktoren zurückzuführen, „beispielsweise fehlende Verpackungsmaterialien oder der Ausstieg anderer Generikahersteller aus dem Markt“.

Der aktuelle Branchendienst arznei-telegramm wird da deutlicher. „Der billigste Preis als ausschließliches Kriterium hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Generikaproduktion überwiegend in Länder mit den geringsten Herstellungskosten ausgelagert worden ist.“ Die logische Folge sei, dass hierzulande die Produktion heruntergefahren wurde und die Versorgung mit Generika „heute weitgehend am Tropf von Firmen in Asien hängt“. Billigend habe man die langen und störanfälligen Lieferwege in Kauf genommen. Eine generelle Rückverlagerung der Produktion von Grund- und Wirkstoffen nach Europa „ist nicht realistisch“, so der Pharma-Insiderdienst.

Dafür, dass sich Anbieter aus Märkten zurückziehen oder die Produktion von Medikamenten einstellen, sind auch strukturelle Probleme ausschlaggebend. Die gesetzlichen Krankenkassen schließen mit den Pharmaherstellern sogenannte Rabattverträge, durch diese werden die Preise stark gedrückt, weil nur noch die Anbieter mit dem billigsten Gebot den Zuschlag bekommen. Die Preise sind dann festgeschrieben, und die Hersteller können Kostensteigerungen bei der Produktion nicht an die Kunden weitergeben.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach lockt Pharmafirmen mit Geld

Einen Ausweg gebe es nur, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), wenn Pharmakonzerne höhere Gewinne machen könnten, damit mehr Arzneien zur Verfügung stehen. Er will die Pharmafirmen zur Produktion bislang wenig rentabler Medikamente und zu mehr Lieferungen nach Deutschland motivieren. Dafür lockt er sie mit Geld. „Die fehlende wirtschaftliche Abbildbarkeit“ nennt Hexal als einer der Gründe, weshalb Generikahersteller sich „gezwungen sehen, aus dem Markt bei einigen Arzneien auszusteigen“.

Mangel an Arzneimitteln: Apotheker Bachhuber improvisiert

Davon kann Bachhuber, seit 30 Jahren Apotheker, ein Lied singen. Die Lage sei momentan „sehr ernst“. Man schaffe es nur mit Improvisation. „Kinder bekommen manchmal statt Hustensaft Zäpfchen, wenn diese überhaupt lieferbar sind“. Bei mehr als einem Drittel der Rezepte müssten die verordneten Medikamente durch andere Marken ersetzen, oft mit anderen Wirkungsstärken oder Packungsgrößen. Derzeit komme er sich vor „wie in der Dritten Welt, wo es kaum Arzneimittel gibt“. Bei ihm stehe nicht mehr die pharmazeutische Behandlung im Vordergrund, sondern die Mangelverwaltung. In einem reichen Land, wie Deutschland, „ist das einfach frustrierend“. Für viele Menschen „geht’s nicht nur um Schmerz, sondern ums Überleben.“

