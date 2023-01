Auch wenn’s Rathaus einzieht: Kreissparkasse schränkt Service in Rottach-Egern nicht ein

Von: Christina Jachert-Maier

Die Kreissparkasse unterhält in Rottach-Egern ein großzügiges Gebäude. Den ersten Stock bezieht die Gemeindeverwaltung als Übergangsquartier. © tp

Vor dem Abriss des Rottacher Rathauses zieht die Gemeindeverwaltung in den ersten Stock des Kreissparkassengebäudes. Es ist Platz genug: Die Kreissparkasse bleibt dort in gewohntem Umfang präsent.

Rottach-Egern – Geht alles nach Plan, wird das Rottacher Rathaus im Frühjahr 2024 abgerissen. Wie berichtet, zieht die Gemeindeverwaltung unterdessen ins Rottacher Kreissparkassen-Gebäude. Denn dort ist noch viel Platz, wie Alexander Königer als Sprecher der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee erklärt. So viel, dass die Niederlassung der Bank die komplette Rathaus-Besetzung mit rund 20 Mitarbeitern aufnehmen kann, ohne den Service für ihre eigenen Kunden einzuschränken. Die Gemeindeverwaltung bezieht den ersten Stock, die Bank bleibt im Erdgeschoss in gewohnter Weise präsent.

Eine der am stärksten frequentierten Filialen

„Rottach-Egern ist eine der am stärksten frequentierten Filialen“, erklärt Königer. Es sei nicht daran gedacht, dort das Serviceangebot zu reduzieren. Es werde in Rottach-Egern neben den Beraterbüros auch weiterhin eine Kasse geben und nicht nur einen SB-Bereich. „Wir haben dort viele Geschäftsleute“, meint Königer. Mit Mitarbeitern besetzte Kassen unterhält die Kreissparkasse Miesbach ansonsten nur noch in Miesbach und Gmund.

Aktuell sind in der Rottacher Niederlassung 14 Mitarbeiter tätig. Fast alle bleiben auch nach dem Einzug der Gemeindeverwaltung am Standort. Lediglich drei oder vier Vermögensanlageberater, die Büros im Obergeschoss haben, werden ihren Standort nach Tegernsee verlegen, erklärt Königer. Im ersten Stock der Bankfiliale befinde sich auch eine frühere Wohnung, die ebenfalls für die Gemeindeverwaltung zur Verfügung stehe.

Übergangsquartier in zentraler Lage

Für die Gemeinde Rottach-Egern ist die Vereinbarung mit der Kreissparkasse ein Glücksfall. So steht dem Rathaus ein Übergangsquartier in zentraler Lage zur Verfügung. Die Gemeinde sei für das Entgegenkommen dankbar, betont Bürgermeister Christian Köck.

Auf dem Rathausgelände selbst bleibt kein Stein auf dem anderen. Der Neubau wird an die Stelle des bisherigen Gebäudes gesetzt. Bürgermeister Köck rechnet mit einer Bauzeit von einem Jahr. Öffentlich präsentieren will er die Pläne bei der nächsten Sitzung des Rottacher Gemeinderats am Dienstag, 24. Januar.