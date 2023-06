Auf Restaurant-Parkplatz in Rottach-Egern: Unbekannter rammt Pkw einer Angestellten

Von: Gabi Werner

Teilen

Wegen einer Unfallflucht in der Rottacher Seestraße ermittelt die Polizei (Symbolbild). © dpa

Ärgernis für eine Restaurant-Angestellte aus Gmund: Während sie am Mittwoch ihren Mercedes auf dem Parkplatz des Lokals in Rottach-Egern abgestellt hatte, wurde der Pkw angefahren und beschädigt.

Rottach-Egern - Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 16 und 23.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Rottacher Seestraße. Laut Polizei hatte eine Angestellte (27) des Lokals ihren schwarzen Mercedes der Länge nach an einer Hecke geparkt. Als die Gmunderin zurückkam, stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beträgt rund 2000 Euro.

Hinter dem Pkw parkte im Tatzeitraum ein weißer SUV von Mercedes – dieser könnte für die Beschädigung verantwortlich sein, heißt es im Polizeibericht. Der männliche Fahrer des SUV wird daher gebeten, sich unter der Rufnummer 08022/9878-0 bei der Polizei zu melden. Diese nimmt auch sonstige Hinweise entgegen.

gab