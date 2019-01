Welpen-Transporte und andere Missstände: Tierschützer vor vielen Herausforderungen

Welpen-Transporte aus dem Ausland, Missstände in der Tierhaltung, Drückjagden: Es gibt viele Herausforderungen für die Tierschützer im Landkreis. Und es werden noch mehr, sagt die Rottacherin Johanna Ecker-Schotte.

Rottach-Egern – Der Tierschutzverein Tegernseer Tal betreibt in Rottach-Egern das einzige Tierheim des Landkreises Miesbach. Geleitet wird es von Markus Glanz, dem ein kleiner Stamm an haupt- und ehrenamtlichen Kräften zur Seite steht. 2014 hat Johanna Ecker-Schotte (57) den Vorsitz beim Tierschutzverein übernommen – seither investiert die rührige Rottacherin unzählige Stunden in den Tierschutz. Und der beschränkt sich längst nicht mehr auf Hund und Katz’, wie die landläufige Vorstellung vielleicht sein mag.

So steht im Rottacher Tierheim heuer zum Beispiel der Bau einer neuen, zweiten Voliere für Wildvögel an. „Es gibt im ganzen Landkreis keine Auffangstation für Vögel mehr“, berichtet Ecker-Schotte. Also sprang das Tierheim in die Bresche und errichtete im vergangenen Jahr bereits ein erstes Freiluft-Domizil für Amsel, Meise & Co. Heuer soll eine weitere Voliere folgen. „Weil man nicht alle gefiederten Gesellen in ein- und dasselbe Gehege sperren kann“, weiß Ecker-Schotte. Die Pflege und Aufzucht der Jungvögel ist ein Riesenaufwand, weshalb sich der Verein schon bald auf die Suche nach ehrenamtlichen „Vogelhelfern“ begeben werde, kündigt die Rottacherin an.

An seine Grenzen stößt das Tierheim, das erst im vergangenen Jahr die Sanierung der Katzenquarantäne- und Krankenstation abgeschlossen hat, wenn es um das Thema Auslands-Welpen geht. Die illegalen Transporte nehmen laut Ecker-Schotte weiter zu, für beschlagnahmte Hunde gelten strenge Quarantäne-Regeln. Weil im Hundehaus des Tierheims derzeit zu wenig Platz ist, sei der Verein hier nur sehr eingeschränkt handlungsfähig, macht Ecker-Schotte deutlich. Dennoch habe man 2018 in einem akuten Fall ausgeholfen und zwei in Hausham beschlagnahmte Labrador-Welpen aus Rumänien aufgenommen. Die Tiere wurden bereits vermittelt.

Tierschutzvergehen sind im Landkreis ein weites Feld. „Wir bekommen im Monat sicher 10 bis 15 Meldungen“, erklärt Ecker-Schotte. Viele Fälle würden sich zwar bereits am Telefon in Wohlgefallen auflösen, im Zweifel aber macht sich der Verein vor Ort selbst ein Bild von der Haltung der Tiere. „Wir nehmen alle Anzeigen ernst“, versichert die 57-Jährige, die nach eigenen Worten mittlerweile auch gut mit den örtlichen Behörden zusammenarbeitet. „Wir freuen uns, dass das Veterinäramt jetzt schneller reagiert.“

Mit Argusaugen verfolgt Ecker-Schotte auch Tierschutz-Verstöße, die vermehrt in Zusammenhang mit Wildtieren auftreten. Im vergangenen Jahr hatte es – wie berichtet – gleich mehrere Fälle gegeben, bei denen frei laufende Hunde Rehe oder andere Wildtiere hetzten. Ein Dorn im Auge sind der Vorsitzenden dabei die so genannten Drückjagden. Auch hier komme es vor, dass Hunde außer Kontrolle geraten. Erst im November haben wieder drei Drückjagden in Kreuth stattgefunden. Für Ecker-Schotte ist diese Art der Bejagung ein Auslaufmodell: „Andere Reviere schaffen es auch, ihre Abschussvorgaben im Laufe des Jahres anderweitig zu erfüllen“, sagt sie.

Sie freue sich über den offenen Dialog, den sie mittlerweile mit dem Forstamt in Schliersee führen könne, dennoch „liegt hier vieles im Argen“. Um Angriffe auf Wildtiere zu vermeiden, möchte der Tierschutzverein für private Hundebesitzer – Einheimische und Urlaubsgäste – noch heuer eine große Aufklärungskampagne starten.

gab