Münchner Brauerei Augustiner poliert Mesner Gütl auf - Egerner Traditionswirtschaft soll Aushängeschild werden

Von: Christina Jachert-Maier

Das Mesner Gütl wird aufwendig saniert. © THOMAS PLETTENBERG

Im Mesner Gütl hatte Ludwig Ganghofer seinen Stammtisch, Ludwig Thoma war oft da, Tony Curtis bettete sich mit Christine Kaufmann in einer Dachkammer zur guten Nacht. Es ist ein Haus mit langer Geschichte – und gesicherter Zukunft. Die Brauerei Augustiner sorgt für eine aufwendige Sanierung.

Rottach-Egern – Michael Eck (75) weiß noch von der „gemeinen Watschn“, die sein Onkel Hugo Reinhard kassiert hat. Verpasst hatte sie ihm die Mutter von Christine Kaufmann. Sie hatte Wind davon bekommen, dass ihre Tochter die Nacht mit Tony Curtis in einer Dachkammer von Reinhards Gasthaus Mesner Gütl verbracht hatte. Während eine Schar Reporter vor dem benachbarten Luxus-Hotel Bachmair lauerte, flohen der Hollywood-Star und seine deutsche Eroberung auf Fahrrädern ins unbeobachtete Mesner Gütl. „Die Ohrfeige war noch nett“, sagt Eck. Schließlich gab’s damals den Kuppelparagrafen. Sein Onkel hätte dem noch unverheirateten Paar kein Zimmer vermieten dürfen. Zudem war die junge Frau nicht volljährig. „Wenn die Mutter zur Polizei gegangen wäre, hätte es eine Katastrophe gegeben.“

Das Liebesnest von einst ist heute noch da

Das Liebesnest von damals ist heute leer, aber gut gepflegt. Es befindet sich in dem Haus, in dem Michael Eck jetzt wohnt. 2007 hat er es von seiner Tante geerbt. Zu dem Komplex an der Seestraße gehören das Gasthaus Mesner Gütl, das Restaurant Egern 51 und ein Antiquitätengeschäft.

Das Liebesnest ist leer. In diesem Zimmer hatte sich Tony Curtis mit Christine Kaufmann einquartiert. Es befindet sich im jetzigen Wohnhaus von Michael Eck. © Christina Jachert-Maier

Das Mesner Gütl wurde von der Familie Reinhard 1895 als Café eröffnet. Die Geschichte des Anwesens reicht jedoch viel länger zurück. Einst gehörte das Gütl zur benachbarten Egerner Kirche. Der Mesner durfte dort wohnen und wirtschaften. „Das war seine Entlohnung“, weiß Eck. In seinem Wohnzimmer hängt ein Ölgemälde, das einen schlimmen Brand am 11. April 1754 zeigt. Das Feuer fraß das damalige Gütl komplett. Das Anwesen gehörte dem Tegernseer Kloster, nach der Säkularisation wurde es an privat verkauft.

Familienbetrieb über Generationen hinweg

Die Familie Reinhard führte das Mesner Gütl über Generationen hinweg als Café und Weinstube. Ludwig Ganghofer traf sich dort mit seinen Freunden am Stammtisch. Ludwig Thoma kam oft, um mit seinem Freund Klaus Eck lange Gespräche zu führen. „Das war mein Opa“, erzählt Eck. Kein einfaches Kapitel. Redakteur Klaus Eck war von 1919 bis 1922 Herausgeber des Miesbacher Anzeiger. Unter seiner Führung erschienen zahlreiche antisemitische Artikel. Thoma verfasste viele davon unter dem Namen seines Freundes Klaus Eck. Der Enkel weiß um die hohe Problematik der Texte, bewerten will er die Haltung des Großvaters und seines Freundes Thoma nicht: „Sie waren Kinder ihrer Zeit.“

Olaf Gulbransson und Julie Reinhard

Der Maler Olaf Gulbransson im Mesner Gütl mit Julie Reinhard. © Michael Eck (Repro Christina Jachert-Maier)

Die Historie der Familie und des Hauses kennt Michael Eck bis ins kleinste Detail. In den antiken Schränken seiner Wohnung sind unzählige Fotografien und Erinnerungsstücke verwahrt. Im Familienalbum finden sich auch Fotografien von Olaf Gulbransson. „Als Kind habe ich ihn noch hier gesehen“, erinnert sich Eck. Gefallen fand der norwegische Maler und Zeichner an Julie Reinhard, der Schwester von Hugo Reinhard. Er zeichnete die junge Frau. „Ein berühmter Rückenakt“, sagt Eck. Die Reinhards feierten gerne, die Faschingsfeiern im Mesner Gütl waren einst legendär. „Die gingen eine Woche lang, da sind alle zusammengekommen“, sagt Eck.

Sanierung ist überfällig

Ihm ist es wichtig, die Vergangenheit zu bewahren. Der geschichtsträchtige Komplex an der Seestraße soll sein Gesicht behalten. Aber die Jahre haben dem Mesner Gütl schwer zugesetzt. „Eine Sanierung ist überfällig“, meint der Eigentümer. Sie wird jetzt angepackt, mit einem neuen Pächter. Augustiner-Bräu, die älteste Brauerei Münchens, will das Mesner Gütl zu ihrem Aushängeschild im Tegernseer Tal machen. Dem Unternehmen gehört hier bereits die Schwaiger Alm in Kreuth.

„Die haben eine großartige Planung gemacht“, freut sich Eck. „Ich bin sehr begeistert.“ Die Sanierung geschieht in enger Abstimmung mit ihm. Peter Radlewitz, Verkaufsleiter bei Augustiner-Bräu, war erst gestern wieder bei Eck in Egern, um über Details zu sprechen. „Wir sind von der Lage begeistert“, sagt Radlewitz über das Mesner Gütl. „Das historische und bodenständige Ambiente, das wir hier vorfinden, liegt uns.“

Augustiner will Arbeiten zügig durchziehen

Die Baugenehmigung für die Kernsanierung ist bereits erteilt. Seit Anfang November hat das Mesner Gütl geschlossen. Wann die Wiedereröffnung von Gasthaus und Biergarten erfolgen kann, lässt sich schwer abschätzen. Die Brauerei würde gern im Juli wieder an den Start gehen, ein Wirt ist bereits gefunden. Ob der knappe Zeitrahmen reicht, hängt davon ab, wie die Firmen vorankommen. Von außen wird sich wenig ändern, innen macht die Bauerei alles neu.

Das Ensemble insgesamt, das Egern 51 und das Antiquitätengeschäft werden nicht angetastet, wie Eck versichert. Er kündige seinen Mietern nicht. Konstanz, sagt er, sei ihm wichtiger als ein hoher Ertrag.