Bachmair am See: Umbaupläne überarbeitet

Von: Gerti Reichl

Das Areal des Hotels Bachmair am See erstreckt sich über 18 200 Quadratmeter und umfasst Gebäude in erster und zweiter Reihe. © Thomas Plettenberg

„Erhebliche Verwerfungen“ in vielen wirtschaftlichen Bereichen und vor allem die Kostenexplosion auf dem Immobilien- und Baumarkt zwingen die Hirmer Hospitality beim Umbau des Hotels Bachmair am See in Rottach-Egern zum Umplanen. Für 2025 wird nun die Eröffnung angepeilt.

Rottach-Egern – Ein paar Hausnummern weiter an der Seestraße 19 bis 21 hat die Atlantic Hotels Management GmbH mit Investor Kurt Zech aktuell die Nase vorn. Ende Januar war dort Spatenstich für das „Severin’s Spa & Ressort“, ein Fünf-Sterne-Superior Wellness Hotel, das möglichst zum Jahreswechsel 2024/2025 erste Gäste begrüßen soll.

Die Hirmer Hospitality, der touristische Teil der Münchner Hirmer-Gruppe, wäre gerne auch schon so weit. 2020 konnte sie mit einem langjährigen Erbpachtvertrag das legendäre Hotel Bachmair am See von Familie Rauh-Bachmair übernehmen. In einem Exklusiv-Interview mit der Tegernseer Zeitung verriet Christian Hirmer, Sprecher der Firmengruppe und Geschäftsführer der Hirmer Immobilien GmbH & Co.KG dann im Mai 2021 Pläne vom Umbau. Von etwa 150 Zimmern war die Rede, aber vor allem vom Ziel, die Geschichte des Bachmair weiterzuschreiben. Für Ende 2022 war ein Soft-Opening angepeilt.

Doch von einem Umbau ist nichts zu sehen. Was ist aus den Plänen geworden? Im Rahmen einer Video-Konferenz standen Edith Gerhardt, (Geschäftsführerin der Hirmer Hospitality) und Frank Siegfried (Geschäftsführer von Hirmer Immobilien) jetzt Rede und Antwort.

Pläne fürs Bachmair am See überarbeitet: „An den Markt angepasst“

„Es ist nicht richtig, dass sich seit Mai 2021 nichts getan hat, auch wenn das von außen nicht ersichtlich ist“, sagt Frank Siegfried. „Doch auf dem Immobilien- und Baumarkt hat es erhebliche Verwerfungen gegeben, gerade in Bezug auf Bau- und Finanzierungskosten.“ Allein die Baukosten, so Siegfried, seien seit 2021 um 25 Prozent gestiegen. Also habe man das Projekt hinsichtlich der Machbarkeit auf den Prüfstand gestellt und sich dem Markt angepasst. „Wir haben festgestellt, dass die ursprünglich und bereits als Bauantrag eingereichte Planung in der heutigen Zeit sowie mit Blick auf den Tourismus und auf die Historie des Hotels Bachmair etwas zu groß ist.“ Aktuell sei deshalb die Neuplanung intensiv am Laufen.

Pläne für Hotel Bachmair am See auf dem Prüfstand: Weniger Zimmer

Waren bisher gut 155 Zimmer geplant, so gehe man nun von rund 130 Zimmern und Suiten aus, berichtet Siegfried. Motto: „Weniger ist manchmal mehr.“ Die Nachfrage nach höheren Kategorien und größeren Zimmern sei vorhanden, so der Immobilien-Geschäftsführer. Die Kubatur der Häuser („Urhaus, Stammhaus und Seehaus“) bleibe erhalten, innerhalb dieser Hülle werde optimiert. Angestrebt werde der Vier-Sterne-Superior-Standard. Einen hohen Stellenwert spielt laut Edith Gerhardt das Thema Wellness. „Gerade mit Blick auf die Ganzjahres-Attraktivität ist dies wichtig“, so Edith Gerhardt.

Bachmair am See: Erkennbar als das, was es war

„Die Tegernseer sollen das Bachmair auch künftig als das erkennen, was es mal war“, beschreibt Frank Siegfried die aktuelle Planung, an der von Anfang an das Münchner Planungsbüro SBP arbeitet. „Der See und die Bucht sind dabei das große Thema.“ Aktuell seien die Häuser entkernt und fast hohl. Abgerissen werde lediglich im hinteren Bereich des Grundstücks ein Wirtschaftsgebäude sowie ein Teil des parallel stehenden Trakts. Die Fläche werde für den Stellplatznachweis benötigt. Apropos: Dieser wird nach derzeitigem Stand vollständig auf dem Grundstück erbracht. In Sachen Energie werden Verträge mit einem lokalen Versorger geschlossen. Was Mitarbeiterwohnungen betrifft, so sollen diese auf dem 18 200 Quadratmeter großen Bachmair-Areal sowie an weiteren Orten in der Umgebung geschaffen werden.

Hier hat sich die Hirmer Hospitality umorientiert. Nicht mehr unter dem Namen „truuee. hotels & places“ wie bisher geplant, soll das künftige Hotel Bachmair am See laufen, sondern unter der Marke Travel Charme Hotels & Resorts. Geschäftsführerin Edith Gerhardt spricht von einem Stammgäste-Anteil von 55 Prozent, die die bisher zehn Vier- und Fünf-Sterne-Häuser in Deutschland und Österreich hätten. Für das Bachmair werde eine ganz eigene Identität geschaffen. Durch keines der anderen aktuell laufenden Projekte in Salo am Gardasee oder in Bad Gastein in Österreich, sei das Bachmair ins Hintertreffen geraten. „Es gibt auch keine Priorisierung“, betont Siegfried.

Hotel Bachmair am See: Eröffnung für 2025 angepeilt

In den nächsten Monaten soll die Tektur zum Bauantrag bei der Gemeinde Rottach-Egern eingereicht werden. Im Gespräch sei man bereits, berichtet Siegfried. Er sei „positiver Dinge, das Haus 2025 ans Netz zu bringen“. Auf die Frage, ob er ein Investitionsvolumen nennen könne, kommt vom Immobilien-Geschäftsführer ein klares „Nein“. Es sei „hoch“, aber die Preise auf dem Markt seien aktuell eben nicht greifbar.

gr