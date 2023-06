Badewannen-Prozess: Anwälte monieren Fehler der Polizei - „Ermittlungen eine Katastrophe“

Von: Andreas Müller

Teilen

Manfred Genditzki (l) sitzt vor Prozessbeginn im Wiederaufnahmeverfahren um den sogenannten Badewannen-Mordfall im Gerichtssaal. © Sven Hoppe/dpa

Hat die Polizei einseitig gegen den wegen Mordes angeklagten Manfred Genditzki ermittelt? Diese Frage wird derzeit am Münchner Landgericht geklärt.

Rottach-Egern/München – Im Prozess um die 87-jährige Lieselotte Kortüm, die im Oktober 2008 tot in der Badewanne ihrer Wohnung in Rottach-Egern aufgefunden worden war, ist am Münchner Landgericht die Vernehmung der Polizeibeamtin fortgesetzt worden, die damals für die Ermittlungen zuständig war. Hat die Polizei einseitig gegen den wegen Mordes angeklagten Manfred Genditzki ermittelt?

Vergangene Woche wurde die Ermittlungsbeamtin von Gericht und Staatsanwaltschaft befragt, gestern waren die Verteidiger dran. Dem 62-jährigen Genditzki wird vorgeworfen, das Opfer in der Badewanne ertränkt zu haben. Seine Verteidiger Regina Rick und Klaus Wittmann sind aber überzeugt, dass Kortüm unglücklich stürzte und ertrank.

Armbanduhr verschwunden - doch niemand hat danach gesucht

Als Genditzki, der für die Rentnerin als Hausmeister tätig war und ihr auch sonst zur Hand ging, Ende Februar 2009 der Haftbefehl eröffnet wurde, ließ er einen Anwalt verständigen. Noch bevor der eintraf, begann die Ermittlungsbeamtin mit der Vernehmung. Vor Gericht beteuert sie, Genditzki ordnungsgemäß belehrt zu haben. Ob sie ihm angeboten hat, auf den Anwalt zu warten, ist nicht protokolliert. „Es entsteht der Eindruck, dass Sie noch schnell was aus ihm rausholen wollten“, empört sich Rick. Die Beamtin erinnert sich, dass man die Vernehmung schon vor Eintreffen des Anwalts abgebrochen hat: Genditzki habe nämlich plötzlich die Arme um seine Knie gelegt – und zu singen begonnen.

Klar ist, dass Kortüm eine Armbanduhr getragen hat, als sie von einer Pflegerin in der Badewanne gefunden wurde. Unklar ist, wo die Uhr, die Aufschluss über den Todeszeitpunkt geben könnte, geblieben ist. Warum sie dem nicht nachgegangen ist, wollen die Verteidiger von der Kriminalpolizistin wissen. „Ich kann’s nicht erklären“, räumt diese ein. Auch nicht erklären kann sie, warum nicht geklärt wurde, wie lange die Pflegerin allein in der Wohnung war und was sie dort gemacht hat.

Verteidiger sieht „Gefühle und Mutmaßungen“

In ihrem Ermittlungsbericht hat die Beamtin geschrieben, der Angeklagte habe die alte Dame nach außen isoliert und zu ihm „in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht“. Worauf sich diese Einschätzung stützt, wollten die Verteidiger wissen. Von der Isolation habe eine Freundin der Verstorbenen gesprochen, sagt sie. Und das Abhängigkeitsverhältnis sei ihr Eindruck gewesen.

„Die Ermittlungen waren eine Katastrophe“, schimpft Wittmann: „Wenig Fakten“, stattdessen „Gefühle und Mutmaßungen“. Die Überprüfung der Pflegerin sei „in sträflicher Weise vernachlässigt“ worden. Demgegenüber sei „jede kleinste Unebenheit“ zulasten ihres Mandanten „bis zum Letzten ausgeschlachtet“ worden, ergänzt Rick.

Warum ist Genditzki ins Visier der Polizei geraten? Weil er einen Kassenzettel vorgelegt hat, um ein Alibi nachzuweisen – zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht um ein Tötungsdelikt ging. Nach zwei Verurteilungen ist der 62-Jährige über 13 Jahre im Gefängnis gesessen. Das jetzige Wiederaufnahmeverfahren wird kommende Woche fortgesetzt. Womöglich sollen dann bereits die Plädoyers gehalten werden.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.