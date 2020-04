Bau der Rottacher Grundschule geht mit Hochdruck weiter

Die Schule war schon vor den Ferien geschlossen. Doch während das Coronavirus den gewohnten Unterrichtsbetrieb lahmgelegt hat, schreitet der Bau der Rottacher Grundschule voran.

Rottach-Egern – Seit dem Richtfest im Januar ist viel passiert. Die Geschosse der neuen Grundschule nehmen wie geplant Gestalt an. „Wir haben Normalbetrieb“, stellt Rottachs Bürgermeister Christian Köck fest.

Normaler Betrieb, das ist inmitten der Coronakrise ein Glücksfall. Köck hofft, dass der Zustand anhält. „Wenn bei einer Firma ein Corona-Fall auftritt und alle in Quarantäne müssen, ist es schnell vorbei“, weiß er. Doch bis jetzt sind die Teams

verschont geblieben. Die Arbeiten an dem 7,4 Millionen Euro teuren Neubau neben der Mittelschule gehen gut voran. „Wir hoffen sehr, dass wir das Zeitfenster halten können“, erklärt Köck. Geht alles nach Plan, können die Kinder nach den Faschingsferien 2021 ihre neue Schule beziehen. „Aber spätestens nach den Osterferien 2021“, meint Köck.

Erst vergangene Woche hat es eine Besprechung zum Fortgang der Baustelle gegeben. „Manche Handwerker haben dazu tendiert, etwas behäbiger zu arbeiten“, berichtet Köck. Ihm liegt viel daran, trotz der besonderen Situation einen Zeitverzug zu vermeiden. „Es ist schon noch sehr viel zu tun“, weiß Köck.

Die Baustelle bedeutet für die Schule zweifelsohne eine Belastung, obwohl mobile Klassenzimmer im Container die Raumnot lindern. Auch das Nebeneinander von Unterrichtsbetrieb und Bauarbeiten erfordert besondere Maßnahmen. Dieser Punkt fällt seit der Coronakrise jedoch weg. Könnte die Abwesenheit der Kinder nicht genutzt werden, um die Bauarbeiten noch zügiger voranzutreiben?

Bautätigkeit geht ungebremst weiter

Eine Frage, die der Bürgermeister verneint. „Die Firmen haben ja nicht nur die eine Baustelle“, erklärt er. Das Virus habe zwar die Gastronomie und den Einzelhandel zum Erliegen gebracht, die Bautätigkeit gehe aber in fast gleicher Weise weiter. Somit haben die Baufirmen keine zusätzlichen Kapazitäten für die Schule frei.

Die Bauarbeiten laufen nun seit knapp einem Jahr. Zuvor wurde ein maroder Pavillon abgerissen. Nun entsteht ein zweistöckiger Neubau mit gut belichtetem Untergeschoss. Die Grundschule wird künftig als offene Ganztagsschule geführt und bietet nicht nur acht Klassenzimmer, sondern unter anderem Lernlandschaften, Räume für Förderunterricht, einen Speisesaal, eine Bibliothek und Spinde. Die Mittagsverpflegung im Speisesaal bietet 96 Plätze und steht sowohl den Grund- als auch den Mittelschülern offen. In zwei Schichten – jüngere und ältere Schüler voneinander getrennt – sollen die Kinder verköstigt werden.

Außenanlagen werden neu gestaltet

Wenn der Neubau fertig ist, wird die gesamte Anlage um die Schulen und die Turnhalle hübsch gemacht. Wie berichtet, hat der Schulverband die Planung für die Freiflächen bereits in Angriff genommen. Demnach werden im ersten Bauabschnitt die Außenflächen neu angelegt. Im zweiten Bauabschnitt erfolgt eine Generalüberholung des Pausenhofs. Das sollte im Idealfall in den Sommer-Ferien 2021 über die Bühne gehen. Als letztes stehen der Freibereich am Schinnerhaus sowie die Zufahrts- und Parkplatzsituation am Friedhof an.

Lesen Sie auch: Neue Schule in Rottach-Egern: Gemeinde sucht Caterer für Kantine

Neue Rottacher Luxus-Grundschule kostet 7,8 Millionen