Rottach-Egern: Ausschuss sagt viermal Nein - Jetzt will das Landratsamt die Genehmigung erteilen

Von: Alexandra Korimorth, Jonas Napiletzki

Rottach-Egern ist und bleibt wohl die Gemeinde in Oberbayern mit den ältesten Einwohnern. © Thomas Plettenberg

Der Rottacher Ortsplanungsausschuss hat die Pläne für einen Umbau viermal abgelehnt. Nun kündigt das Landratsamt die Genehmigung an.

Rottach-Egern – Dreimal hat der Rottacher Ortsplanungsausschuss die Umbaupläne für ein Nebengebäude des Gästehauses Villa Elisabeth an der Seestraße abgelehnt. Dann passierte das, was im Gremium längst erwartet wurde: Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde ließ durchblicken, das Einvernehmen der Gemeinde gegebenenfalls zu ersetzen. Trotzdem blieb der Ausschuss hartnäckig: Bei einer Anhörung fiel das vierte Nein. Und auch die fünfte Absage könnte es noch im September geben. Genehmigt wird der Umbau trotzdem.

Schon in der Juni-Sitzung hatte das Gremium den Plänen nichts abgewinnen können, das dritte Mal in Folge. Im Gegenteil: Unmut war spürbar. „Es gibt immer noch Diskussionsbedarf, denn an der Optik haben die Antragsteller nichts geändert“, sagte Bürgermeister Christian Köck. Das Gebäude sollte zwar nicht mehr mit Technik- und Garagentrakt, aber immer noch mit großen Fensterflächen und vorgesetzten Harfenbalken ausgeführt werden.

Grundsätzlich, erinnerte Köck, würde sich das Gebäude planungsrechtlich einfügen, auch gebe es andernorts im Tal vergleichbare Bauten. „Aber wir befinden uns hier in der Seestraße und haben einen klassisch geprägten Altbestand. Deshalb sollte der Neubau optisch ortstypisch gestaltet werden“, sagte Köck. Er könne sich so ein Gebäude in anderen Ortsteilen vorstellen, aber an dieser Stelle sei das eine zu große Herausforderung.

Bürgermeister rechnete mit Genehmigung durchs Landratsamt

Schon zu diesem Zeitpunkt rechnete der Bürgermeister damit, dass das Landratsamt das Einvernehmen ersetzen werde – und erklärte, dass er sich sich mit dem Harfenbalken-Stil ungemein schwer tue. Auch hätten die Antragsteller seit der ersten Verfahrensrunde so gar nichts an der Planung verändert.

Auch Michael Hagn (Blitz) war sich mit Blick auf die zu erwartende Entscheidung des Landratsamts sicher: „Das wird das Ufo in der Seestraße.“ Thomas Tomaschek (Grüne), der die Verbindung von Tradition und Moderne reizvoll findet, gefiel der Stil ebenfalls nicht: „Wir haben das zwei Mal abgelehnt, und es ist immer noch nicht besser geworden.“ Über den „Fun-Fakt“, dass es sich bei dem Architekten um den Kreisheimatpfleger handle, der den historischen Pfarrhof von Egern wunderbar saniert habe, konnte Tomaschek nur den Kopf schütteln.

Vizebürgermeister Sepp Lang wies indes auf einen Fehler in der vorliegenden Planung hin, in der offenbar Ost- und Westfassade verwechselt wurden. Formal monierte er die große Fensterfront hinüber zum Nachbarn. Aufgrund des Fehlers konnte das Gremium die Austauschpläne in der dritten Version trotz baurechtlicher Genehmigungsfähigkeit ruhigen Gewissens ablehnen. Und das einstimmig.

Anhörung: Rottacher Ausschuss muss wohl ein fünftes Mal entscheiden

Einen Monat später, es war die Juli-Sitzung, saßen die Mitglieder erneut zusammen – bei einer Anhörung vor dem Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens. Die Ausschussmitglieder hatten einmal mehr über das Vorhaben zu entscheiden – zum insgesamt vierten Mal. Wie Bauamtsleiterin Tanja Butz auf Anfrage mitteilt, habe die „Lattlkonstruktion“ wieder keinen Gefallen gefunden – und wurde abgelehnt.

Was passiert nun? „Die Gemeinde wurde zur Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens angehört“, fasst eine Sprecherin des Landratsamts zusammen. Weiter erklärt sie, das Vorhaben im baulichen Innenbereich sei aus Sicht der Genehmigungsbehörde zulässig. Es gebe keine Widersprüche zur Gestaltungssatzung. „Die Gemeinde hat zuletzt auch keine Gründe für eine Ablehnung vorgetragen, sondern das Einvernehmen grundlos verweigert“, sagt die Sprecherin weiter.

Nun habe die Gemeinde Rottach-Egern bis Mitte September Zeit, um erneut zu entscheiden – für das Gremium das insgesamt fünfte Mal. „Sollte das Einvernehmen erneut verweigert werden, würde unser Bauamt die Genehmigung unter Ersetzung des Einvernehmens erteilen“, sagt die Sprecherin. ak/nap

