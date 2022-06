Bauarbeiten in Rottach-Egern: Wolfsgrub- und Feldstraße gesperrt

Von: Christine Merk

Zwischen Mittwoch, 29. Juni, und Freitag, 1. Juli, wird die Feldstraße zwischen Kutschenmuseum und Einmündung zur Wolfsgrubstraße asphaltiert. Die Straße ist nicht befahrbar (Symbolbild). © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia_Frank Grässel

In Rottach-Egern sind die Wolfsgrubstraße, die Feldstraße und die Dr.-Mohr-Straße wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Auch die Sonnenmoosstraße ist betroffen.

Rottach-Egern – Die Arbeiten an den Parkplätzen der Feldstraße sowie vor dem Kutschenmuseum neigen sich dem Ende zu. Am Montag, 27. Juni, starten die vorbereitenden Arbeiten für Asphaltierungen in der Wolfsgrub- und Feldstraße, die für Dienstag und Mittwoch, 28./ 29. Juni, geplant sind. In der Wolfsgrubstraße zwischen Einmündung Schmied-Kochel-Weg und Feldstraße ist eine halbseitige Sperrung notwendig. Für den Bereich zwischen der Einmündung Feldstraße und Dr.-Mohr-Straße bedarf es einer Vollsperrung (Umleitung über Valepper Straße und Ellmau).

Haftkleber: Straße sollte nicht betreten werden

Zwischen Mittwoch, 29. Juni, und Freitag, 1. Juli, wird die Feldstraße zwischen Kutschenmuseum und Einmündung zur Wolfsgrubstraße asphaltiert (Umleitung über die Sonnenmoosstraße).

Für die Asphaltierung wird ein Haftkleber auf die Straßendecke gesprüht. Dieses Bitumengemisch kann sich an Schuhen, Fahrrad- und Autoreifen festsetzen. Die angesprühten Flächen sollten nicht betreten oder befahren werden. Die frisch asphaltierten Flächen sind bis zum darauffolgenden Tag um 6 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Halteverbote angeordnet

In den betroffenen Bereichen in der Wolfsgrubstraße, Feldstraße und Dr.-Mohr-Straße sowie dem Einmündungsbereich der Feldstraße in die Sonnenmoosstraße wurden Halteverbote angeordnet. Witterungsabhängig können die Arbeiten bei Niederschlägen und Ähnlichem unterbrochen oder verschoben werden.

