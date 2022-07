Früchtegroßhandel plant Gewerbehalle - Gemeinde findet: Das hat seine „absolute Berechtigung“

Von: Gerti Reichl

Auf einem Grünstreifen (l.) zwischen Weißach und dem Gewerbegebiet Barthsäge will der Früchtegroßhandel Wunderlich eine Gewerbehalle bauen. © Archiv TP

Seit 2019 hegt der Früchtegroßhandel Max Wunderlich aus Gmund den Plan, den Firmensitz nach Rottach-Egern zu verlegen. Die Gemeinde und andere Behörden sind einverstanden - Nachbarn nicht.

Rottach-Egern - Im Gewerbegebiet „An der Barthsäge“ will das Familienunternehmen, das 1930 gegründet und heute in dritter Generation betrieben wird, eine 45 mal 18 Meter große Gewerbehalle bauen.

Die Wandhöhe soll 7,40 Meter betragen. Der Bebauungsplan muss geändert und damit Behörden und Öffentlichkeit beteiligt werden. Während die Gemeinde, das Landratsamt und auch die Regierung von Oberbayern grundsätzlich einverstanden sind, erheben Grundstückseigentümer am benachbarten Weißachdamm Einwände.

Im Gemeinderat, als die zweite Änderung des Bebauungsplans Nummer 21 „Barthweg“ mit dem finalen Satzungsbeschluss zur Debatte stand, wurden die per Anwalt erhobenen Vorwürfe dargelegt – und von der Gemeinde abgewogen. Zum einen kritisieren die Nachbarn, dass die erforderlichen Ausgleichsflächen in der öffentlichen Auslegung nicht einzusehen waren. Somit liege in Sachen Auslegung ein formaler Fehler vor, von einer „abwägungsgerechten Behandlung der naturschutzfachlichen Belange“ könne nicht die Rede sein. Die Auslegung müsse wiederholt werden. Auch werden rechtliche Bedenken gegen den Bebauungsplan erhoben – wegen der Abgrenzung zwischen Gewerbe- und Mischgebiet und wegen der Wandhöhe.

Bürgermeister Christian Köck (CSU) verlas die vorformulierte Abwägung der Gemeinde und erläuterte unter anderem zum Thema Lärm, dass die Vorgaben sogar für ein Mischgebiet berücksichtigt würden. So seien die Betriebszeiten von 4 auf 6 Uhr und jeweils bis 22 Uhr bereits geändert worden. Würde es sich um ein Gewerbegebiet handeln, wären mehr Immissionen zugelassen. Außerdem sei festgelegt worden, dass im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ein schalltechnisches Gutachten nachzuweisen ist. Insgesamt wies die Gemeinde den Vorwurf der fehlerhaften Abwägung zurück.

Außer den Nachbarn meldeten sich sechs von zehn beteiligten Trägern öffentlicher Belange zu Wort. So wies etwa die Regierung von Oberbayern auf eine „schonende Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild“ und eine angepasste Baugestaltung hin, die mit Bauaufsicht- und Naturschutzbehörde abzustimmen sei. Eine Abstimmung müsse zudem mit dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim (WWA) erfolgen. Dieses nahm ebenso Stellung und warnte, dass das gesamte Planungsareal bei einem extremen Hochwasserereignis überflutet sei. Einverstanden ist das WWA damit, dass der Abstand zum Böschungsfuß des Weißachdamms auf 7,60 Meter reduziert wurde. Gefordert wird jedoch eine hochwasserangepasste Bauweise.

Ich hätte das nie mitgetragen.

Auch wenn der geänderte Bebauungsplan am Ende einstimmig verabschiedet und zur Satzung erhoben wurde, meldete sich Grünen-Rat Thomas Tomaschek zu Wort. Er stimme mit gemischten Gefühlen zu, merkte Tomaschek an. Die Grundsatzentscheidung zum Gewerbegebiet sei vor seiner Zeit als Gemeinderat getroffen worden. Er hätte das nie mitgetragen, „denn es ist nicht mehr zeitgemäß, auf dieser grünen Wiese so ein Gebiet auszuweisen“. Er begrüße, dass die Betriebszeiten reduziert wurden, bedaure aber schon jetzt, dass da gebaut werde. Tomaschek: „Ich bin nicht begeistert.“

Gewerbehalle an der Weißach geplant: Bürgermeister verteidigt das Vorhaben

Köck verteidigte die Pläne: Im Gegensatz zu anderen Gemeinden, vor allem im nördlichen Landkreis, sei Rottach-Egern bisher äußerst sparsam umgegangen mit der Ausweisung von Gewerbeflächen. Wenn es sich aber um Familienbetriebe handle, deren Nachfolge gesichert sei, sollten diese eine Möglichkeit bekommen, hier sesshaft zu bleiben. Auf der betroffenen Fläche habe sich früher ein Sägewerk befunden, sie sei also immer gewerblich genutzt worden. Die Verkehrsanbindung und Lage an der Bundesstraße sei ökologisch von Vorteil.

Köck lobte zudem die Bauwerber, die alle Forderungen erfüllt hätten. Das Vorhaben habe seine „absolute Berechtigung“ und sei auch in Hinblick auf Gewerbesteuereinnahmen wichtig. „Denn wir können nicht nur von Luft und Liebe leben.“ Ein Stück Entwicklung müsse der Gemeinde schon zugestanden werden, meinte Köck mit Blick auf kritische Stimmen. Er bekam dafür am Ratstisch Applaus.

