Großbaustelle fürs Hotel Severin‘s in der Rottacher Seestraße: Gespräch mit den Anwohnern

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Die Baustelle fürs neue Severin’s an der Rottacher Seestraße läuft. Für die Nachbarn bedeuten die Arbeiten eine Belastung. Um sie so gering wie möglich zu halten, setzt das Unternehmen auf Kommunikation. © THOMAS PLETTENBERG

Bis Ende 2024 will der Bremer Investor Kurt Zech ein Fünf-Sterne-Hotel an der Seestraße hochziehen. Und das als guter Nachbar. Damit die Baustelle nicht für Verstimmung sorgt, hat das Unternehmen die Anlieger am Mittwoch ins Rathaus eingeladen.

Rottach-Egern – Die Einladung der Zech Group, ins Gespräch zu kommen, fand beste Resonanz. Im Sitzungssaal des Rathauses drängten sich die Zuhörer, meist Anlieger der Seestraße, als Unternehmenssprecher Holger Römer über die Bauarbeiten sprach. Wie berichtet, sind die Erdarbeiten für das Fünf-Sterne-Hotel Severin’s im Gange. Es entsteht eine Wellness-Oase mit 56 Zimmern und großem Spa an der Seestraße. Just dort, wo jahrelang eine Kiesgrube an die glücklose „Seeperle“ erinnerte.

„Viele, die heute hier sind, haben mich oft gefragt, wann da endlich etwas weitergeht“, erinnerte Bürgermeister Christian Köck (CSU). Jetzt entstehe ein schönes Hotel. „Aber nicht über Nacht durch den Zauberstab einer guten Fee.“ Die Baustelle an der engen Flaniermeile werde eine Herausforderung, vor allem für benachbarte Gastronomen.

Rede und Antwort standen (v.l.) Holger Römer, Hoteldirektor Mike Fuchs und Christian Köck den Anwohnern der Seestraße im Sitzungssaal des Rathauses. © THOMAS PLETTENBERG

„Eine Baustelle stört die Gäste natürlich“

„Eine Baustelle stört die Gäste natürlich, das ist uns bewusst“, erklärte Römer. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, setze das Unternehmen auf persönlichen Kontakt. Für die Anwohner ist eine eigene Website eingerichtet, auf der das Unternehmen laufend mitteilt, was auf der Baustelle passiert. Dort steht auch die Nummer für den direkten Draht nach Bremen. Römer versprach: Er selbst und eine Kollegin kümmern sich persönlich um Bitten und Beschwerden von Anwohnern. Manches lasse sich in Absprache mit der Bauleitung leicht abstellen.

Vor allem der Lkw-Verkehr ist ein Problem

In Rottach-Egern, so Römer, fürchte er vor allem die Belastung durch den Lkw-Verkehr. Es könne leicht passieren, dass sich Lkw stauen und dabei zum Beispiel eine Einfahrt blockieren. Wo es Probleme gebe, bitte er um einen Anruf, dann könne er mit der Bauleitung Lösungen finden: „Für die Fahrer bitte ich um Verständnis, die machen nur ihren Job.“

Ein paar Fragen hatten die Zuhörer jetzt schon. Ob bald lautstark Spundwände gesetzt werden, wie der Verkehr bei Sperrungen geführt wird, was das für kleine Nebenstraßen bedeutet, ob es denn sein kann, dass Lkw ganztägig zur Baustelle fahren dürfen, wo Schwerverkehr sonst nur zwischen 6 und 10 Uhr erlaubt sei?

Verkehrslenkung je nach Situation auf der Baustelle

Die Verkehrslenkung werde an die Erfordernisse der Baustelle angepasst, erklärte Köck. Der vordere Bereich müsse aber sicher zeitweise gesperrt werden. Mit Rücksicht auf die Schule sei kein Schwerlastverkehr in der Kißlingerstraße gestattet. Die Gemeinde wolle aber keine Auflagen machen, die den Baufortschritt behindern, betonte Köck. „Das ist eine Ausnahmesituation.“

Aktuell befinde man sich im Zeitplan, erklärte Römer. Um große Erschütterungen zu vermeiden, verzichte man auf Spundwände und setze auf eine leisere Technik. Überraschungen könnten die Erdarbeiten bringen: „Im Moment wissen wir nicht, was wir noch im Boden finden.“