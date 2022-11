Rottacher Bekenntnis zur Radlfreundlichkeit

Von: Christina Jachert-Maier

Das Grundsatzvotum zum Siegel „Fahrradfreundliche Gemeinde“ hatte in Rottach-Egern noch gefehlt. Der Gemeinderat hat es nun nachgeholt – nicht ohne Debatte.

Rottach-Egern – Nach dem Siegel „Fahrradfreundliche Gemeinde“ strebt die Gemeinde Rottach-Egern bereits seit 2019. Im Oktober 2020 erfolgte die vorläufige Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK), im Rathaus wurde die Stelle eines Radverkehrsbeauftragten eingerichtet, parallel ein kommunaler Arbeitskreis Verkehr gegründet. Was fehlte, war ein formaler Grundsatzbeschluss des Rottacher Gemeinderats, den Radverkehr fördern zu wollen. Das holte das Gremium jetzt mit einem einstimmigen Votum nach.

30 Euro pro Einwohner und Jahr: Viel Geld, meint Gemeinderat Anton Maier

Vor der Abstimmung hatte Anton Maier (CSU) mit Blick auf den Beschlussvorschlag noch einmal eingehakt. Dort ist festgehalten, dass die Gemeinde in ihren Haushalt pro Jahr ein Budget in Höhe von 30 Euro pro Einwohner für die Förderung des Radverkehrs einplant. Dies, so Maier, erscheine ihm viel Geld. „Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben“, meinte Maier. Er fürchte, dass am Ende nur noch die Bedürfnisse der Radfahrer betrachtet würden und andere Verkehrsteilnehmer außen vor blieben. Die Sicherheit der Radfahrer, besonders der Kinder, sei wichtig, betonte Maier. Aber man dürfe andere Belange nicht aus den Augen verlieren. Bei dem Betrag von 30 Euro pro Einwohner handele es sich um einen empfohlenen Mittelwert, erklärte Geschäftsleiter Gerhard Hofmann. Maßnahmen wie der – teure – Bau von Radwegen und Beschilderungen flössen in die Berechnung mit ein. „Wir machen das schon mit Augenmaß“, versicherte Köck.

Es muss ernst sein mit der Förderung

Dass es ein Budget im Haushalt gebe, heiße nicht, dass „wir das Geld raushauen, egal ob die Maßnahme sinnvoll ist oder nicht“. Ein gewisser Haushaltsansatz für diesen Bereich müsse aber schon vorhanden sein, wenn es der Gemeinde ernst sei mit der Förderung des Radverkehrs.

150 000 Euro pro Jahr anzusetzen, sei doch eigentlich nicht viel, meinte Thomas Tomaschek (Grüne). Wenn man bedenke, was Radwege kosten, bringe die Gemeinde sogar einen höheren Betrag auf. Die endgültige Aufnahme in die AGFK und die Auszeichnung als fahrradfreundliche Gemeinde sind für 2024 angestrebt. Die Kommune ist derzeit dabei, vorgeschlagene Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen. Ein Lob sprach Köck dem Radverkehrsbeauftragten Christian Stadler aus: „Er ist wirklich sehr rührig.“ Gemeinsam mit dem Arbeitskreis seien schon etliche Maßnahmen umgesetzt worden, so Köck: „Und weitere werden folgen.“