Begehrte Touristen-Attraktion: Die Wallbergstraße soll noch schöner werden

Die Wallbergstraße wird immer attraktiver. Die Zahl der Nutzer ist 2018 deutlich gestiegen. Dem Verkehrsverein Rottach-Egern liegt viel an der Pflege der Mautstrecke. Zuletzt wurden 400 Pflanzen und Blühkräuter gepflanzt.

Rottach-Egern – Sie ist 3,2 Kilometer lang, führt bei einer Steigung von zehn bis zwölf Prozent zum Wallbergmoos auf 1117 Meter Höhe und bietet einen Blick zu den umliegenden Bergen und hinab ins Tal. Keine Frage: Die Wallbergstraße, 1937 fertiggestellt und im Besitz des Verkehrsvereins Rottach-Egern, ist eine Touristen-Attraktion. Und sie soll noch schöner werden.

Bei der Hauptversammlung, zu der sich die Mitglieder im Café Angermaier trafen, war die Wallbergstraße Thema. Zum einen für Vereinskassiererin Sofie Sagstetter-Höpfl. Sie berichtete von einem „erfreulichen Kassenstand“, der auf den schönen Sommer 2018 zurückzuführen sei. Da nutzten deutlich mehr Gäste als sonst die Wallbergstraße, um den schönen Ausblick auf den Tegernsee zu genießen. 11.000 Fahrten wurden auf der Mautstraße gezählt, 2000 mehr als im Jahr zuvor. Die Straße ist im Sommer täglich ab 6 Uhr bis zur Dämmerung befahrbar.

Dank des positiven Kassenstands kann der Verein weitere Verschönerungsmaßnahmen entlang der Wallbergstraße durchführen. So wurden über 400 Pflanzen und Blühkräuter eingepflanzt. „Das Ergebnis wird sich hoffentlich in den nächsten zwei Jahren bereits zeigen, wenn die Pflanzen angewachsen sind und sich dann selbst vermehren“, hofft der Vorsitzende Josef Bogner, der sich bei Martina Goldhofer, Sagstetter-Höpfl sowie Astrid und Peter Eiler bedankte, die die Pflanzen nach einem genauen Plan eingesetzt haben. Den hatte die pflanzenkundige Heilpraktikerin Susanne Heim ausgearbeitet. Dabei, so Bogner, seien Früh-, Sommer- und Spätblüher ebenso berücksichtigt worden wie die unterschiedlichen Böden. Aber auch an Vögel sei mit passenden Beerensträuchern gedacht worden. „Die Wallberg-Panoramastraße“, so das Fazit des Vereins, „soll in den nächsten Jahren zur blühendsten Bergstraße in Bayern werden.“

Überhaupt sind die Verschönerung der Gemeinde und die Verbesserung von Freizeitaktivitäten die Hauptaufgaben des Verkehrsvereins. Was erreicht wurde und noch geplant ist, zeigte bei der Versammlung eine Fotoschau von Christian Stadler. Bürgermeister Christian Köck war anwesend und bedankte sich im Namen der Gemeinde ganz herzlich für die vielen Aktivitäten.

Auch am Fußsteig zu den vor 13 Jahren erschlossenen Sibli-Wasserfällen war der Verein aktiv. Beschilderungen wurden erneuert und auch ein Fürbittenbuch mit einem Edelstahlbehälter montiert. Es werde bereits gerne angenommen und soll nach einer Andacht am Sibli-Wasserfall bald den kirchlichen Segen erhalten. Den Termin will der Verein noch bekanntgeben. Eine weitere Verschönerungs-Aktion wurde in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde gestartet. So wird der in die Jahre gekommene „keltische Baumkreis an der Rottach“ demnächst entfernt und mit neuen Informationstafeln und fehlenden Bäumen ersetzt.

Andreas Scherzer, der als Ausschussmitglied des Verkehrsvereins für diesen im Tourismusbeirat der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) sitzt, informierte kurz über die Arbeit im Beirat. Er sprach von einem hochkarätig besetzten Gremium mit vielen Hoteliers und Unternehmern, das sich seit der Neubesetzung 2018 bereits mehrfach getroffen habe. Dabei habe man über die Alleingänge der Gemeinde Bad Wiessee in Sachen Kurbeitrag ebenso diskutiert wie über autofreie Sonntage, die Zusammenarbeit mit der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) sowie über den Gesamtetat der TTT. „Wir bleiben dran“, versprach Scherzer den Verkehrsvereinsmitgliedern.

gr