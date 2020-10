Wanderer (80) stirbt nach Herzinfarkt auf der Neureuth - Bergwacht im Dauereinsatz

Dauereinsatz für die Rottacher Bergwacht in den Tegernseer Bergen. Für einen 80-Jährigen nahm der Wanderausflug ein tragisches Ende.

Dauereinsatz für die Bergwacht Rottach-Egern.

80-jähriger Mann aus Unterschleißheim stirbt nach Herzinfarkt.

Heli Christoph 1 fliegt zweimal zum Roß- und Buchstein.

Tegernseer Tal - Das warme Herbstwetter hat am Mittwoch viele Wanderer in die Berge am Tegernsee gelockt und der Bergwacht Rottach-Egern einen Dauereinsatz beschert.

In einem Fall, an der Neureuth, nahm der Ausflug ein tragisches Ende. Gegen 13 Uhr brach ein 80-jähriger Mann aus Unterschleißheim unterhalb des Neureuthhauses zusammen. Die beiden Töchter setzten sofort einen Notruf ab, eine Krankenschwester, die zufällig vor Ort war, versuchte den Mann zu reanimieren. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 1“ an Ort und Stelle geflogen wurde, konnte aber nur noch den Tod des 80-Jährigen feststellen.

Bergwachteinsatz mit Heli: Frau (62) stolpert am Klettersteig zur Tegernseer Hütte

Kurz darauf, um 14.10 Uhr erreichte die Bergwacht ein Notruf vom Gebiet am Roß- und Buchstein. Eine 62-jährige Frau mit bislang noch ungeklärter Herkunft hatte den schwierigsten Teil des Klettersteigs am Südweg zur Tegernseer Hütte schon geschafft, als sie stürzte und sich am Kopf verletzte. Mittels einer Seilwinde am Rettungshubschrauber „Christoph 1“ wurde die Frau geborgen und ins Krankenhaus Agatharied geflogen.

Von dort startete der Heli erneut zum Roß- und Buchstein, diesmal allerdings zur Nordseite. Ein 42-jähriger Wanderer hatte nach einem Wespenstich einen allergischen Schock erlitten. Er musste ebenfalls mit der Seilwinde geborgen und nach Agatharied gebracht werden. „Wir haben es befürchtet, dass viel los ist“, zieht Einsatzleiter Karl-Heinz Reindl Bilanz, der mit einem elfköpfigen Team unterwegs war.

