Bergwacht Rottach-Egern kommt nicht zur Ruhe: Schon wieder neue Bereitschaftsleitung

Die Bergwacht Rottach-Egern kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder gab es einen Wechsel bei der Bereitschaftsleitung. Adi Boemmel hat nach gut eineinhalb Jahren sein Amt abgegeben, die Belastung war zu groß.

Rottach-Egern – Mit viel Idealismus hat Adi Boemmel (56) im Sommer 2019 sein Amt als Bergwacht-Chef vom Tegernsee angetreten. Eine Neubesetzung des Postens war damals nötig geworden, weil Thomas Doreth das Ehrenamt neben seinem Beruf nicht mehr stemmen konnte und zurücktrat. Auch in der Zeit davor hatten bereits etliche Bereitschaftsleiter und Stellvertreter aufgrund der hohen Belastung das Handtuch geworfen. Seit rund acht Jahren geht das nun schon so, mit dem Amtsantritt Boemmels hatte man am Tegernsee endlich auf Kontinuität bei der Bereitschaft gehofft.

Ex-Bergwacht-Chef: Aufgaben auf ehrenamtlicher Basis kaum zu stemmen

Doch es kam anders. Auch Boemmel musste feststellen, dass die Bereitschaftsleitung auf ehrenamtlicher Basis kaum zu bewerkstelligen ist. „Bei dem großen Gebiet müsste mindestens eine Teilzeit-, wenn nicht eine hauptamtliche Stelle geschaffen werden.“ Außerdem beklagt der 56-Jährige den „hohen Bürokratieaufwand und die sehr hohe Verantwortung“, die man als Bergwacht-Chef zu schultern habe. Zugleich habe der Bereitschaftsleiter seiner Ansicht nach zu wenig Entscheidungsbefugnisse, etwa bei Personalthemen. „Man fühlt sich als Erfüllungsgehilfe“, sagt Boemmel.

Boemmel: Unser Führungsstil war offenbar nicht gewünscht

Doch nicht nur von übergeordneter Stelle gab’s immer wieder Gegenwind, auch innerhalb der Rottacher Bereitschaft hätten sich er und sein Stellvertreter Markus Schober von einigen wenigen Mitgliedern harsche Kritik anhören müssen. „Wir hatten den Anspruch, Kameradschaft und Rettungsdienst in der Bereitschaft miteinander zu verbinden“, erklärt der Ex-Bergwacht-Chef. Dieser Führungsstil sei von manchen aber offenbar nicht gewünscht gewesen.

Zur Unterstützung der Bergwacht wurde am Rottacher Baufhof Stelle geschaffen

Dennoch ist Boemmel – der ebenso wie Schober der Bergwacht als aktives Mitglied erhalten bleibt – stolz auf das, was die Bereitschaftsleitung in den zurückliegenden Monaten erreichen konnte. So konnte dank der Unterstützung der Bürgermeister eine Stelle am Rottacher Bauhof geschaffen werden, die teilweise auch der Bergwacht zugeordnet ist. Heißt: Bei Bedarf rückt der Mitarbeiter zu Einsätzen mit aus. Bekanntlich hatte es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben, vor allem bei Einsätzen unter der Woche genügend ehrenamtliche Helfer zu rekrutieren. Immerhin brachte es die Bergwacht Rottach-Egern – zuständig fürs gesamte Tegernseer Tal und Waakirchen – in Zeiten vor Corona auf bis zu 220 Einsätze pro Jahre.

Außerdem freut sich Boemmel, dass es gelungen ist, den alten Pinzgauer für die Bereitschaft zu erhalten. „Das ist für uns das beste Fahrzeug“, sagt Boemmel. Derzeit befindet es sich zur Sanierung in Graz. Insgesamt ist Boemmel dankbar für die Unterstützung der örtlichen Bürgermeister, allen voran Christian Köck (Rottach-Egern) und Norbert Kerkel (Waakirchen).

Stefan Schmidtchen (41) übernimmt Leitung der Bereitschaft

Eine neue Bereitschaftsleitung auf die Beine zu stellen, war nicht ganz leicht. Stefan Schmidtchen (41) aus Gmund-Festenbach wurde bei der turnusmäßigen Wahl im April zum neuen Bergwacht-Chef gewählt. Für den Stellvertreter-Posten fand sich zunächst niemand, weshalb Boemmel und Schober ihre Ämter weiterhin ausführten. Seit Kurzem ist die neue Bereitschaftsleitung aber komplett und somit auch handlungsfähig: Carl Enders erklärte sich bereit, den Vize-Posten zu übernehmen und wurde bei einer weiteren Abstimmung ins Amt gewählt.

Neuer Bergwacht-Chef möchte Schwerpunkt auf die Ausbildung legen

Schmidtchen weiß um die hohen Anforderungen an den Rottacher Bereitschaftsleiter, ist aber zuversichtlich, den Job neben seiner Arbeit bei der Berufsfeuerwehr München stemmen zu können. „Als Beamter hat man doch die eine oder andere Minute Zeit, um sie in die Bergwacht-Arbeit zu investieren“, sagt der 41-Jährige. Schwerpunktmäßig engagieren möchte er sich vor allem für das Thema Ausbildung. Dabei geht es ihm nicht nur um die Wissensvermittlung. „Über die Ausbildung kommen die Leute zusammen“, meint Schmidtchen, der bei der Bergwacht zuletzt zwei Jahre nicht mehr aktiv war, nun aber als Bereitschaftsleiter wieder voll anpacken möchte. Mit Carl Enders steht ihm ein Freund und erfahrener Kollege zur Seite: Enders arbeitet hauptberuflich als Notfallsanitäter im Rettungsdienst.

