Betrunken mit geklautem Fahrrad in Rottach-Egern unterwegs - Polizei sucht Rad-Besitzer

Von: Christina Jachert-Maier

Bei einer Kontrolle durch die Polizei wurde der Dieb erwischt. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Der 30-Jährige war mit dem Rad in Schlangenlinien durch Rottach-Egern unterwegs. Die Kontrolle zeigte: Der Mann war deutlich alkoholisiert - und das Rad gestohlen.

Rottach-Egern - Ohne Licht und in Schlangenlinien war in der Nacht auf vergangenen Samstag ein Radfahrer auf der Nördlichen Hauptstraße in Rottach-Egern unterwegs. Gegen Mitternacht fiel der 30-Jährige aus dem Landkreis einer Zivilstreife der Wiesseer Polizei auf. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann mit über 1,7 Promille alkoholisiert war. Das Fahrrad gehört ihm nicht: Der Betrunkene hatte das im Ortsbereich Tegernsee abgestellte Gefährt gestohlen.

Eigentümer des gestohlenen Rads können sich bei Polizei melden

Laut Polizeibericht handelt es sich um ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Falcon, Model Drive. Der Besitzer des Fahrrads wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Wiessee unter z 0 80 22 / 9 87 80 in Verbindung zu setzen. Den 30-Jährigen erwartet nach der Blutentnahme ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Diebstahls.