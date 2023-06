Brandmeldealarm: Feuerwehr rückt zur Sparkasse Rottach-Egern aus - Einsatz schnell beendet

Angeschmorte Plastikbox

Von Jonas Napiletzki schließen

Ein Brandmeldealarm in der Sparkasse Rottach-Egern hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zu Schaden kam dabei aber niemand - der Vorfall verlief glimpflich.

Rottach-Egern - Rauch in der Sparkassenfiliale Rottach-Egern an der Nördlichen Hauptstraße hat am Donnerstagvormittag einen Brandmeldealarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 10.45 Uhr stellten die Einsatzkräfte laut Kommandant Tobias Maurer eine verschmorte Plastikbox in der der Küche fest, die das Gebäude leicht verraucht hatte. Ein Löschen war nicht erforderlich, die Helfer mussten lediglich die Box entfernen und das Gebäude lüften, bevor sie nach kurzer Zeit wieder abrückten.

Keine Verletzten, kein Sachschaden

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Laut der Polizei Bad Wiessee, die eine defekte Herdplatte als Ursache nennt, entstand in der Personalküche auch kein Sachschaden. Die Sparkassenfiliale konnte direkt im Anschluss wieder betreten werden. nap

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.