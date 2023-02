Bundestagsabgeordneter Radwan fordert in TV-Interview mehr Druck auf Oligarchen

Von: Klaus Wiendl

Mandatsträger vor der Kamera: Alexander Radwan aus Rottach-Egern beim Dreh für einen RTL-„Life“-Beitrag. © Klaus Wiendl

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (58) aus Rottach-Egern findet deutliche Worte zum Vermögen von Oligarchen. Diese hätten ihr Eigentum „kriminell“ erworben, sagt er nun in einem RTL-Beitrag.

Rottach-Egern – Bereits wenige Tage nach dem Einmarsch der Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin schrieb Radwan als örtlicher CSU-Bundestagsabgeordneter an Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Sie möge prüfen lassen, ob Alisher Usmanow als einer der einflussreichsten russischen Oligarchen sanktioniert werden solle. „Sollte dem so sein, bitte ich Sie, ihm das Aufenthaltsrecht zu entziehen und sein Vermögen in Deutschland einzufrieren.“ Es sei besonders wichtig, „solche Menschen von den finanziellen Mitteln in Europa abzuschneiden, um Putins Einfluss auf Europa und seine Machtbasis in Russland zu schwächen“, fordert Radwan.

Gegen Usmanow wird wegen verschiedener Straftaten ermittelt

Damit positionierte sich der Rottacher frühzeitig gegen Oligarchen wie Usmanow, der viele Jahre in Rottach-Egern residierte. Bekanntlich wird gegen den Usbeken wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche und anderer Straftaten ermittelt. Usmanow bestreitet alle Vorwürfe.

Alexander Radwan: „Auf Bundesebene passiert zu wenig“

Doch Radwan lässt nicht locker, wie er jetzt auch bei RTL („Ein Jahr EU-Sanktionen: Tegernsee-Oligarch fort – doch Probleme größer den je“, Samstag 19.05 Uhr) bekräftigt. Er wisse auch die Unionsfraktion hinter sich, denn „auf Bundesebene passiert zu wenig“, beklagt er. Zwar würden Reisemöglichkeiten eingeschränkt und Vermögen eingefroren, doch dies sei entschieden zu wenig. „Was eingefroren ist, kann auch wieder aufgetaut werden. Und dann ist eigentlich nichts passiert“.

Bundestagsabgeordneter fordert: Vermögen müssen eingezogen werden

Radwans Forderung: Vermögen müssen eingezogen werden können. In Italien gehe dies – auch bei der Organisierten Kriminalität. Ihm gehe es auch nicht um eine Lex Usmanow, „sondern darum, wie wir in Deutschland dem organisierten Verbrechen ein Stück Herr werden“. Es gehe um die, „die mit verschachtelten Firmen ihr oft kriminell erworbenes Eigentum schützen wollen. Ich würde mir von der Bundesregierung wünschen, dass sie organisiertes Verbrechen mit Kriegsverbrechen gleichsetzt“. Zwar hätten Vertreter von SPD und Grünen Ähnliches gefordert. „Ich warte darauf, dass Taten folgen.“

Noch keine gesicherten Erkenntnisse über das Oligarchen-Vermögen

Tatsache ist, dass zehn Monate nach Kriegsbeginn eine Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung beim Zoll installiert wurde (36 Fahnder). Doch gesicherte Erkenntnisse über das Oligarchen-Vermögen gibt es bislang nicht. Man sei noch im Aufbau, heißt es aus dem Finanzministerium. Radwan geht dies zu schleppend. „Ich habe den Eindruck, dass in der Bundesregierung kein Drang besteht, sich die Personen in Putins Umfeld verstärkt anzuschauen.“ Er vermisst auch eine Ansage Usmanows, „wie er zu Putins Krieg steht“.

Firmen aus der Region warten noch auf Millionenzahlungen

Mehrfach hatte unsere Zeitung berichtet, dass noch Millionenzahlungen für Firmen ausstehen, die den Neubau in der Forellenstraße hochgezogen haben. De etwa 20 Millionen Euro teure Villa wird Usmanow zugeschrieben. Er werde „schon angesprochen, dass die Sanktionen zunächst die unbescholtenen Unternehmer hier treffen, die jetzt auf ihr Geld warten“, sagt Radwan. Hier erwartet Radwan von der Bundesregierung eine „gewisse Flexibilität“. Sie müsste den Eigentümer ausfindig machen und in die Verantwortung für die Millionenschulden nehmen. Aber dies sei, räumt Radwan ein, angesichts der „vielen verschachtelten Firmen sicher nicht einfach“. Denn Usmanow bestreitet, Eigentümer der Immobilien zu sein.

