Café Borkholder soll einen Balkon bekommen

Das Café Borkholder steht prominent an der Rottacher Seestraße und öffnet bald wieder unter neuer Leitung samt Sternekoch. Und offenbar auch mit Balkon, wenn die Gemeinde mitspielt...

Wenn sich der Ortsplanungsausschuss heute zu seiner Sitzung trifft, dann geht es auch um den Antrag von Jenny und Andreas Eham für den Umbau des Cafés Borkholder an der Seestraße in ein Bistro. Sternekoch Alois Neuschmid steht hier künftig am Herd. Ein Balkon soll angebaut werden, der Gästen erlaubt, nicht nur am, sondern auch über dem See zu sitzen.

Zudem geht es wieder um ein Bauprojekt an der Werinherstraße. Weitere Anträge zum Bau von Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen stehen zur Diskussion: an der Dr.-Scheid-, der Georg-Hirth-, der Karl-Theodor- sowie an der Robert-Holzer-Straße. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr im Rathaus und ist öffentlich.

gr