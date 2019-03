Fotograf zeigt Bilder seiner berühmte Schwester Christine Kaufmann in Rottach-Egern

In der Ausstellung „Aura – Legenden leben länger“ ihres Bruders, des Miesbacher Fotografen Hans-Günther Kaufmann, sind 33 Fotografien des im März 2017 verstorbenen Christine Kaufmann zu sehen – und zu bewundern.

Rottach-Egern – Seit dem Wochenende ist Schauspielerin Christine Kaufmann wieder sehr präsent im Rottacher Hotel Bachmair am See, wo sie einst als blutjunge Frau mit ihrem späteren Mann Tony Curtis verkehrte. Dort sind nun in der Ausstellung „Aura – Legenden leben länger“ ihres Bruders, des Miesbacher Fotografen Hans-Günther Kaufmann, 33 Fotografien des im März 2017 verstorbenen Filmstars zu sehen – und zu bewundern.

Just das taten die Gäste, die trotz schönsten Badewetters am Samstag einen Abstecher in das Hotel machten – vornehmlich Best-Ager und Fans von Christine Kaufmann, der Schauspielerin mit dem großen Herzen. Ob sie, laut eigener Aussage, gezielt kamen, um dem Idol nachzuspüren, oder sich spontan zum Ausstellungsbesuch entschlossen, weil sie zufällig die Fahnen vor dem Hotel sahen: Angesichts der Fotografien bekommen sie ein Leuchten in den Augen. Denn sie werden der wahren, der echten, der ganz privaten Christine Kaufmann ansichtig. Christine im Hippie-Look auf Mallorca und Ibiza, mit Tony Curtis und später mit Maler Ernst Fuchs im indischen Ambiente ihres Münchner Hauses. Christine, ausgelassen wie ein Kind auf einer sonnigen Lichtung im Wald. Christine, pitschnass und verführerisch ohne Oberteil im Wasser. Oder mit ausgebreiteten Armen im gestreiften Kaftan mit ihren beiden kleinen Töchtern Alexandra und Allegra.

Es sind mehr als ausdrucksstarke Porträts einer faszinierend schönen Frau mit sehnsuchtsvollen Augen von ozeanischer Weite. Die Fotos, die Kaufmanns Bruder über Jahre hinweg ungestellt, in Augenblicken der Gelöstheit und Unbeschwertheit gemacht hat, zeigen die Schönheit einer Seele, die authentisch ist und mit sich im Reinen. Auf den Bildern umgibt Christine Kaufmann tatsächlich ein Leuchten, eine Aura.

„Bis auf eines sind es Fotos, die keinem Zweck dienen, sondern nur ihr Sein zeigen“, sagt Hans-Günther Kaufmann und erzählt Anekdoten zu den Fotografien. Wie nah sich die Geschwister bisweilen standen, zeigt ein Foto, auf dem beide völlig unbeschwert und frei mit fliegenden Kleidern und Haaren auf einem Motorrad am Friedensengel vorbeidüsen.

Die Ausstellungsbesucher strahlen. Sie fühlen sich ihrem Idol nah, erzählen ihrerseits was Christine Kaufmann für sie persönlich bedeutete. Und sie werden ganz melancholisch bei dem letzten Bild, das Hans-Günther Kaufmann zweckgebunden für das Bewerben einer Filmdokumentation schoss: Es zeigt eine aufgemaschelte, angestrengte Christine Kaufmann mit pinkem, befedertem Trachtenhütl – und Augen ohne Leuchten. „Es ist mühsam, schön sein zu müssen“, sagt Hans-Günther Kaufmann lakonisch.

Der 74-Jährige bietet seiner Schwester posthum mit Fotografien, die er unter der Überschrift „Heimatsehnsucht“ subsumiert, ein Angebot zum Glücklichsein. Die Betrachter finden darin die Freiheit des Fühlens und des selbstbestimmten Gestaltens. Kaufmann verrät, dass seine Schwester am Ende ihres bewegten Lebens zu ihm gesagt habe, dass sie nur noch einem Menschen begegnen wolle – ihr selbst. Rückblickend habe sie sich ein „ganz normales Leben“ gewünscht.

Die Ausstellung läuft bis 31. August. Auf Wunsch bietet Hans- Günther Kaufmann kostenlose Führungen an. Terminvereinbarungen sind über die Hotelrezeption des Bachmair am See möglich.

