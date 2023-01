Dank der jüngsten Schneefälle: Die ersten Loipen am Tegernsee sind wieder geöffnet

Auf der Sutten herrschen schon gute Bedingungen

In der Ferienregion Tegernsee ist man erleichtert: Dank der jüngsten Schneefälle konnten wieder einige Langlauf-Loipen in Betrieb genommen werden. Es braucht aber dringend noch Schnee-Nachschub.

Tegernseer Tal/Waakirchen – „Wir haben sehnsüchtig auf den Schnee gewartet“, sagt Christine Miller, Aktivbeauftragte der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Nach der Rückkehr des Winters und den jüngsten Schneefällen konnten am Wochenende (21./22. Januar) endlich wieder die ersten Loipen am Tegernsee in Betrieb gehen. Nicht nur für einheimische Sportler, Urlaubsgäste und Ausflügler sei dies eine erfreuliche Entwicklung, „auch die Vereine brauchen ihre Trainingsmöglichkeiten“, sagt Miller.

Im Tal sind die Loipen bisher nur bedingt befahrbar

Als erste Loipe konnte am Samstag (21. Januar) die auf etwa 1000 Metern gelegene Suttenrunde geöffnet werden. Ihr Zustand wurde am Montag (23. Januar) im Schneebericht der Ferienregion – abrufbar auf tegernsee.com/schneebericht – als „gut“ beschrieben. Miller kann das bestätigen. Entsprechend groß war dort oben bereits am zurückliegenden Wochenende der Zulauf der Langläufer. Im Tal seien die Loipen dagegen bis jetzt nur bedingt befahrbar, berichtet die TTT-Mitarbeiterin. „Wir haben alles gewalzt, aber wir brauchen dringend noch ein bisserl Schnee“, sagt sie und zeigt sich zuversichtlich, dass der gewünschte Nachschub spätestens zum Wochenende hin kommt.

Welche Loipen sind offen? Schneebericht wird täglich aktualisiert

Wo derzeit überall das Langlaufen möglich ist, zeigt ein Blick in den Schneebericht. Der werde täglich zwischen 8.30 und 9 Uhr morgens aktualisiert, sagt Miller. Am Montag wurde dort neben der Suttenrunde auch die Gsotthaberrunde in Rottach-Egern („bedingt befahrbar“) genannt. Geöffnet hatten zum Wochenstart außerdem die Loipen zwischen Klamm und Glashütte, die Sonnenloipe zwischen Scharling und Oberhof, der Rundkurs in Point sowie die Nachtloipe in Brunnbichl im Gemeindebereich Kreuth. Bei den betreffenden Strecken war von einem „befriedigenden“ Zustand die Rede. Auch in Gmund – auf der Oedbergrunde – können sowohl Skater als auch die Freunde des klassischen Stils bereits ihre Runden drehen. Zustand laut Schneebericht: gut. In Bad Wiessee sind die Loipen „bedingt befahrbar“.

Ach in Waakirchen ist das Langlaufen bereits wieder möglich

Auch auf dem Waakirchner Loipennetz ist Langlaufen bereits möglich. Im Bereich Hauserdörfl etwa sei es am Wochenende „schon ganz gut gegangen“, berichtet Loipenfahrer Sepp Haltmaier. Allerdings brauche es auch hier dringend Schnee-Nachschub. An manchen Stellen schaue das Gras heraus, gibt Haltmaier zu bedenken. Der Vorteil in Waakirchen: Hier wird nicht mit schweren Pistenraupen präpariert, sondern mit einem Traktor. Weil der weniger Schaden am Boden anrichte, könne bereits bei geringeren Schneehöhen mit der Präparierung der Loipen begonnen werden.

