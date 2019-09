Rottacher Baumspender sorgt jetzt auch für Blütenpracht

Die Gemeinde Rottach-Egern will es blühen lassen. Um dem Artensterben entgegen zu wirken, hat sie an der Dr.-Scheid-Straße eine naturnahe Wiese angelegt. Ein Spender unterstützt das Projekt.

Rottach-Egern – Gunther Mair ist ein großer Naturfreund. Und er möchte in seiner Heimatgemeinde Rottach-Egern mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht nur, dass der Chemiker der Gemeinde heuer eine Spende über 13.000 Euro für Neupflanzungen von Bäumen zur Verfügung gestellt hat, nun finanzierte er noch eine weitere Maßnahme, die der Natur zugute kommen soll.

Auf einer rund 200 Quadratmeter großen Fläche an der Dr.-Scheid-Straße wird derzeit mit Hilfe des Gönners eine so genannte Magerwiese angelegt. Dazu wurde zunächst der Mutterboden entfernt und durch Kies ersetzt. In den nächsten Tagen werden laut Gemeinde eine dünne Substratschicht aufgebracht und Samen einheimischer Blühpflanzen eingesät. Durch die naturnahe Gestaltung wolle die Gemeinde dem Artensterben bei den Insekten entgegen treten, heißt es. Allerdings braucht es dazu noch etwas Geduld: „Es kann bis zu drei Jahre dauern, bis die Wiese in voller Blüte steht“, erklärt Vize-Bürgermeister Josef Lang.

Mair ist überzeugt, mit der Anlage der Bienenweide richtig zu liegen. „Wir haben die Magerwiese auf dem eigenen Grundstück ausprobiert und sind begeistert“, sagt der Naturschützer.

