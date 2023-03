Rathaus-Abriss: Das Ringen um den Uhrturm geht weiter - Unterschriftenlisten liegen aus

Von: Christina Jachert-Maier

Der Uhrturm ist ein prägendes Element des alten Rathauses. © Archiv

Der geplante Abriss des alten Rottacher Rathauses bewegt. Ungewohnt viele Zuhörer drängten sich im Sitzungssaal, als Bürgermeister Christian Köck zum Schreiben der Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern Stellung bezog.

Rottach-Egern – Der Sitzungssaal des Rottacher Rathauses erinnert ans Königlich Bayerische Amtsgericht. Eine barocke Holzbalustrade trennt den eng bestuhlten Zuhörerraum vom Ratstisch ab. Getagt hat der Gemeinderat dort schon länger nicht mehr. Seit Corona finden die Sitzungen im luftigen Seeforum statt. „Aber das ist heute anderweitig belegt“, erklärte Bürgermeister Christian Köck (CSU) , warum er gerade zu dieser Sitzung in den engen Rathaussaal eingeladen hat.

Dort war der Platz deutlich zu knapp, weil das Thema ungewohnt viele Zuhörer interessierte. Köck bezog Stellung zu der Anfrage der neu gegründeten Förder- und Schutzgemeinschaft Rottach-Egern. Wie berichtet, steht die Initiative dem Neubau des Rathauses skeptisch gegenüber und fordert den Erhalt des markanten Uhrturms als Rottacher Wahrzeichen.

Einstimmige Entscheidung für den Abriss

Die Enge und die stickige Luft im Sitzungssaal hätten auch als Beweis dafür dienen können, was Köck dort ausführte. „Aus der Zeit gefallen“ sei der jetzige Verwaltungssitz, meinte er. Das Gebäude sei als Gästehaus erbaut worden und habe nie die Funktionalität erreicht, die ein Rathaus brauche. Seit zwanzig Jahre werde darüber gesprochen, erinnerte Köck. Jetzt sei es Zeit zu handeln: „Ich bitte dafür um Vertrauen.“ Der Gemeinderat, versicherte der Bürgermeister, habe die Entscheidung für einen Neubau erst nach vielen Überlegungen und einstimmig getroffen. Man sei sich der Verantwortung bewusst, ein ins Ortsbild passendes, ansehnliches Gebäude in die Ortsmitte zu stellen. „Dabei werden wir auch die Öffentlichkeit ins Boot holen“, versicherte Köck. Zur Gemeinderatssitzung am 28. März und zur Bürgerversammlung am 30. März werde er schon etwas Ansehnliches vorweisen können, kündigte er an. Er sehe keinen Grund, vom bisherigen Weg abzurücken.

Einen Vorentwurf des auf 11,5 Millionen Euro kalkulierten Neubaus hatte Köck schon bei einer Sitzung Ende Januar gezeigt. Die Skizze sollte nur Lage sowie Größe des Objekts zeigen und kam entsprechend nüchtern daher. „Wir wollten transparent sein“, erklärte Köck, der diese erste Präsentation bereut: „Es tut mir leid, dass das zu Irritationen geführt hat.“

Entscheidung nicht leicht gemacht

Der Gemeinderat stärkte Köck den Rücken. Thomas Tomaschek (Grüne) versicherte, er könne seine „Hand dafür ins Feuer legen, dass wir ein Rathaus hinkriegen, dass gut ausschaut und ins Ortsbild passt“. Anton Maier (CSU) betonte, man habe sich die Entscheidung für den Abriss wahrlich nicht leicht gemacht. Stefan Niedermaier (Blitz) bekannte, das Gremium sei angesichts der Fakten „von der Renovierung auf den Neubau umgefallen“. Die Kosten lägen ihm aber auch im Magen, so Niedermaier. Er schätze es, dass sich die Bürgerinitiative mit Stefan Berghammer und Marco Zimmermann an der Spitze offen zu Wort melde und nicht nur am Stammtisch mauschele: „Es braucht schon Eier, dass man sich hinstellt und sagt, was einem nicht gefällt.“

Bürgerinitiative sammelt Unterschriften für Erhalt des Uhrturms

Die beiden Wortführer waren mit rund 25 Unterstützern zur Sitzung gekommen. Die Stellungnahme Köcks sei erwartungsgemäß ausgefallen, meinte Berghammer danach. „Aber wir haben eine andere Grundhaltung.“ Schon aus Gründen des Klimaschutzes sei eine Sanierung dem Abriss vorzuziehen. Vor allem aber wollen nach Berghammers Einschätzung viele Bürger das alte Rathaus erhalten, insbesondere wegen des Uhrturms. „Die Leute hängen dran“, weiß Berghammer.

Um zu erkunden, wie viele Rottacher wirklich dieser Meinung sind, hat die Initiative zu Wochenbeginn Unterschriftenlisten in vielen Läden und Praxen ausgelegt. Gefordert sind dort Bürgerbeteiligung, sorgsamer Umgang mit Steuergeldern und der Erhalt des Uhrturms. Von der Zahl der Unterzeichner hängt das weitere Vorgehen ab. Die Frage, ob es ein Bürgerbegehren geben wird, lässt Berghammer offen. Zunächst warte die Gruppierung die Bürgerversammlung ab – und die Pläne, die Köck dort präsentieren wird.