Seit 40 Jahren Weinfest der Rottacher Burschen im Schupfen beim Kreidl

Im Schupfen beim Kreidl in Unterwallberg geht’s beim Weinfest heiß her, wie hier im Jahr 2017.

Jubiläum

Von Christina Jachert-Maier schließen

Seit nun 40 Jahren lädt der Burschen-Kranken-Unterstützungsverein Rottach zum Weinfest ein. Wir haben mit dem Vorsitzenden Sebastian Kölbl über das Jubiläum gesprochen.

Rottach-Egern – Den Burschen-Kranken-Unterstützungsverein Rottach gibt’s schon seit 135 Jahren. Den eigentlichen Vereinszweck hat die Krankenversicherung zwar überflüssig gemacht, aber der Verein unterstützt stattdessen nun soziale Zwecke im Ort. Nicht nur deshalb stellen die Burschen alljährlich ein rauschendes Weinfest auf die Beine. Heuer wird am Samstag, 26. August, gefeiert – zum 40. Mal. Über das Jubiläum haben wir mit dem Vorsitzenden Sebastian Kölbl (30) gesprochen.

Das Burschen-Weinfest gilt als Geheimtipp nach dem Abschluss der Wald- und Seefest-Saison. Was macht es so besonders?

Es ist einfach ein schönes Weinfest und ein schöner Abschluss. Der Standort war schon immer der gleiche: ein Schupfen beim Kreidl in Unterwallberg. Das erste Weinfest unseres Vereins fand dort am 27. August 1983 statt. Damals hat man einfach ein paar Bierbänke in den Schupfen gestellt, es wurde musiziert, und das Weinfest war geboren. Es kommen meist um die 700 Besucher, Einheimische und auch Gäste. Es ist mittlerweile auch ein sehr bekanntes Weinfest.

Krankenunterstützungsvereine lösen sich vielerorts auf. Wie ist die Lage bei Ihnen?

Wir haben über 300 Mitglieder, zur Jahreshauptversammlung 2023 kamen 92 davon. Bis ins Jahr 2016 wurden wir noch als Versicherungsverein geführt. Der Vereinszweck war ja eigentlich, dass die Mitglieder Krankentagegeld erhalten. Jetzt unterstützen wir soziale Zwecke in der Gemeinde. Zum Beispiel haben wir heuer beim Feuerwehrjubiläum zum Seniorennachmittag eingeladen und dem Kindergarten St. Josef in Rottach-Egern Spielzeug gespendet, wir zahlen auch in den Dr. Scheid-Fonds der Gemeinde ein.

Ist das Weinfest Ihre Haupt-Akitivität?

Ja, schon. Es ist unser Highlight, das größte Fest des Vereins. Es ist für den Zusammenhalt sehr wichtig. Da sehen die jungen Burschen gleich, was bei uns im Verein gemacht wird, was wir alles gemeinschaftlich auf die Beine stellen. Wie wichtig das ist, haben wir in der Coronaphase gemerkt. Da ist uns das Fest sehr abgegangen. Es ist auch die Haupteinnahmequelle für unsere Spenden-Aktivitäten

So ein großes Fest zu stemmen, bedeutet viel Arbeit. Helfen auch Mädels mit?

Die Freundinnen der Burschen und noch weitere Damen unterstützen uns beim Herrichten der Brotzeiten und als Bedienungen.

Gibt’s zum Jubiläum ein besonderes Schmankerl?

Eigentlich feiern wir wie immer, aber wir dekorieren etwas anders und haben ein paar Tafeln, die auf das Jubiläum hinweisen. Unser zweites Vorsitzender, Florian Hampel, ist Kirchenmalermeister und versteht viel von solchen Dingen. Unser Weinfest hat auf jeden Fall Zukunft. Es ist ein sehr wichtiger Bestandteil im Vereinskalender und im Festekalender der Gemeinde Rottach-Egern. Wir werden weiter daran festhalten und freuen uns auf den Samstag.

Das Fest findet am 26. August beim Kreidl, Unterwallberg 1, in Rottach-Egern statt, und das bei jedem Wetter. Beginn ist ab 18 Uhr. Es gibt Brotzeiten, Weine, eine Bar und auch Bier. Es spielt die Tegernseer Tanzlmusi.