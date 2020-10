Dem Navi gefolgt: Hyundai-Fahrer am Wallberg auf Abwegen

Erst ein Mini aufm Brauneck, jetzt ein Hyundai am Wallberg: Erneut hat sich ein Pkw-Fahrer von seinem Navi am Berg irreleiten lassen. In Rottach-Egern musste jetzt die Feuerwehr zu Hilfe kommen.

Wieder ließ sich ein Pkw-Fahrer am Berg von seinem Navi irreleiten

Diesmal geriet ein Hyundai-Fahrer auf einen Wanderweg

Die Feuerwehr Rottach-Egern musste ausrücken

Rottach-Egern - Kürzlich erst hatten zwei Asiatinnen für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie mit ihren Mini auf einem gesperrten Weg bis zum Panoramarestaurant am Brauneck gefahren waren. Donnerstag Mittag ereignete sich nun ein ähnlicher Fall in Rottach-Egern: Ein Angestellter einer Tankwartungsfirma aus dem Kreis Erding war mit seinem Hyundai am Wallberg in unwegsames Gelände geraten.

Wie ein Polizeisprecher berichtet, war der Mann zunächst über den Fahrweg von Kisten/Enterrottach aus auf den Wallberg in Rottach-Egern gefahren, um dort oben Wartungsarbeiten durchzuführen. Zurück ins Tal lenkte ihn sein Navigationsgerät allerdings über den so genannten Sommerweg, der für normale Pkw ungeeignet und daher eigentlich gesperrt ist. Prompt geriet der Hyundai-Fahrer kurz vor Erreichen des Tals in einem Steilstück mit dem Vorderreifen aus der Spur – und blieb hängen. Laut Polizei musste die Rottacher Feuerwehr anrücken, um den Pkw zurück auf die Fahrbahn zu hieven.

Die Irrfahrt ging glimpflich aus: Der Fahrer blieb unverletzt. Auch sonst entstand keinerlei Sachschaden.

